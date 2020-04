Kathia Ponce: 'Vemos cómo la gente se lleva sus muertos y los entierra'

LEA TAMBIÉN

Lo peor de todo para Kathia Ponce Anastacio no fue que su tío se haya enfermado con síntomas de coronavirus, sino que luego de 15 días de su muerte no saber dónde está su cuerpo. Hasta el viernes 10 de abril de 2020, el cadáver todavía no había sido encontrado.

Freddy, de 68 años, falleció el 27 marzo de 2020, en su domicilio ubicado en el sur de Guayaquil, y su cuerpo fue levantado cinco días después. Kathia tiene temor y cada que habla de lo que está viviendo se le quiebra la voz. No poder enterrar a su familiar se ha convertido en una de las consecuencias más dolorosas del coronavirus.



“Ver padeciendo a una persona y luego verla en un bulto de plástico, es algo que no se borra fácil de la cabeza. Él siempre me abrazaba y me decía: ´Todo va a estar bien, mi niña’. Ahora quiero venga, me abrace y me diga que todo va a estar bien”, relata Kathia su testimonio vía telefónica.



“Desde el 16 de marzo empezamos a vivir lo más feo que una persona puede pasar. En esa semana, mi tío empezó con una afección en la garganta y una tos imparable.

Como su estado no mejoraba, con el pasar de los días, lo llevamos hasta el hospital Guayaquil pero no lo quisieron atender. Regresamos a casa. Sin mejoría alguna y haciendo lo que teníamos a mano continuamos dándole agua de limón con jengibre y a nebulizarlo para que pueda sudar y expectorar.



Le dábamos pastillas para la garganta y paracetamol para paliar el malestar. Pero los días pasaban y él empeoraba. Empezó a caminar poco y cuando lo hacía se quejaba de fuertes dolores en el pecho y espalda. Le faltaba el aire. Además, él era diabético controlado desde hace seis años. Quizá eso también aceleró su estado de salud.

De un día a otro, dejó de caminar. Se acostó en un mueble de la sala y ahí vivió sus últimas horas. Se quejaba mucho y la tos lo consumía. Llamamos más de 10 veces al 171 pero nunca nos contestaron.



El 25 de marzo llamamos otras siete veces, pero esta vez al 911, para pedir una ambulancia. Mi tío estaba agonizando. La del 'call center' nos dijo que estaban colapsados y que ahora formábamos parte de una lista de espera.



El 27 de marzo a las 18:00, pese a tener dos hijos y vivir con siete personas en su casa, mi tío acabó exhalando su último suspiro solo, sin que pudiéramos acompañarle en tan duro trance devolviéndole todo el cariño y el amor que nos había dado y que se merecía.