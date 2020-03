Testimonio de inseguridad: 'Los asaltantes golpearon a la chica ayudante del bus y al chofer durante un atraco'

LEA TAMBIÉN

El chofer y la ayudante de un bus de una cooperativa que opera en Quito fueron agredidos físicamente por un grupo de asaltantes, la tarde del pasado jueves 5 de marzo del 2020, mientras circulaban en la avenida Martha Bucaram de Roldós, al sur de Quito. El propietario de la unidad de transporte contó lo que pasó:

“Ocurrió aproximadamente a las 17:00. Tres hombres se subieron sin pagar el pasaje, hicieron escándalo y primero le quitaron el teléfono celular a una señora. Tomaron USD 150 de la caja y el chofer les reclamó mientras conducía. Por eso, los delincuentes lo agredieron en la cabeza tras discutir, provocándole un corte a la altura de la oreja. En esos momentos, los pasajeros asustados se replegaron a la parte posterior del vehículo.



A la chica también le golpearon con un palo en la cabeza, el brazo y el pecho cuando caminaba en el pasillo, entre los asientos. Los trabajadores defendieron a los usuarios. Los atacaron hasta llevarse lo que se recaudó de los pasajes.



Rompieron una ventana lateral, también arrojaron un bloque al parabrisas posterior. Cuando se bajaron apedrearon al vehículo, por lo que la carrocería tiene unos seis impactos. Solo le robaron el celular a una señora y el dinero de la caja, no pudieron hacerlo con el resto de pasajeros. Yo creo que por eso apedrearon al bus, no concretaron lo que querían. Cuando se bajaron, desde la calle, los delincuentes retaban al chofer y la ayudante para que bajen a pelear, pero ellos no lo hicieron por precaución.



Antes hemos tenido intentos de atracos. En otra ocasión les asaltaron a los pasajeros. Los delincuentes se llevaron carteras y ese tipo de cosas. Ocurrió en San Roque, Centro Histórico, cuando dos hombres se ubicaron en las puertas del bus para que el chofer no pueda cerrarlas. Se aprovecharon de eso para arrancharle el móvil a una mujer”.