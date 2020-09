Desde la terminal terrestre de Quitumbe se despacharon buses a 25 ciudades del país

LEA TAMBIÉN

En su primer día de operaciones, los buses que partieron de la terminal interprovincial de Quitumbe llegaron a 25 ciudades del país con 58 frecuencias, desde las 06:00 hasta las 00:00 de ayer, 2 de septiembre del 2020.

Ese fue el balance que hicieron las autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) hoy, jueves 3 de septiembre del 2020, tras retomar las actividades en las estaciones. David Dávalos, gerente de Terminales y Estacionamientos de la Epmmop, indicó que 2 800 pasajeros viajaron desde Quitumbe.



15 compañías de transporte retomaron sus actividades en 119 frecuencias en Quitumbe. Se movilizaron a Babahoyo, Cariamanga, Catacocha, Coca, Esmeraldas, Guayaquil, Huaquillas, Loja, Macará, Salinas, Quevedo, Shushufindi, Santo Domingo, Pedernales, Tena, Ventanas, Zamora, Zapotillo, Muisne, Manta, entre otras ciudades del país.



Desde temprano, los usuarios comenzaron a hacer fila frente a las boleterías. “Viajo a Guayaquil y el pasaje me cuesta USD 12,20. Ayer vine y me dijeron que no podía trasladarme”, dijo Andy Andrade.

Hernán Jácome madrugó con su esposa para movilizarse a Salcedo, provincia de Cotopaxi. “Tengo que ir a retirar un cabezal de una mecánica con urgencia. No lo he visto desde hace tres meses”. Con él, ocho personas esperaban por la unidad en la zona de embarque.



Dávalos manifestó que aproximadamente 65 buses llegaron a Quitumbe de otras provincias. Se hicieron 30 pruebas PCR en las carpas de triaje instaladas por la Secretaría de Salud del Municipio.



En lo que respecta a los horarios, Dávalos indicó que las estaciones funcionarán las 24 horas. “Las unidades tienen salvoconductos y se evita que lleguen personas fuera del toque de queda, pero de ahí todo funciona todo el día”. Además, se busca que la gente comience a viajar desde las 05:00 o 06:00.



“En otro casos, los pasajeros podrán quedarse desde las 22:00 ya que algunas unidades se despachan a las 23:30. Pueden quedarse aquí durante el toque de queda hasta abordar su bus”, acotó el funcionario.