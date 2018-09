Tres temas claves se analizarán en la fusión de petroleras

LEA TAMBIÉN

El proceso para unificar Petroecuador y Petroamazonas está en marcha. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, informó ayer que tras concluir con la conformación de la nueva Cartera de Estado que tiene los sectores de hidrocarburos, minas y energía se enfocará en la fusión de las dos petroleras.

Petroecuador es la empresa que genera mayores ingresos para el Fisco. Hasta julio de este año la firma generó USD 1 736 millones en utilidades.



En cambio, en Petroamazonas los gastos superan a los ingresos. En los primeros ocho meses de este año registra un resultado negativo de USD 1 170 millones (ver gráfico). La razón de estas cifras es la falta de autonomía financiera que le obliga a depender de las transferencias del Fisco.



Dentro del proceso de optimización que se impulsa desde abril pasado, se promoverá que la nueva entidad que resulte de la fusión tenga una autonomía financiera real.



En este año, para Petroamazonas y Petroecuador, el Gobierno destinará USD 4 527,6 millones. “Ahora nos están dando el dinero de manera cumplida, pero en años anteriores hubo problemas”, dijo.



Otro aspecto que será considerado en este proceso es el administrativo. La propuesta es eliminar funciones repetidas en las dos estatales. Entre estos constan comunicación, talento humano y el área legal.



Cuando se anunció la fusión de ambas empresas, la nómina de estas sumaba 11 803 personas, en total. La contabilidad de ambas entidades será también evaluada, porque no se ha manejado de una manera adecuada. Pérez aseguró que estas firmas no tienen procesos contables auditados.



Las firmas auditoras que han colaborado en Petroecuador y Petroamazonas se han limitado a revisar las cifras, pero no han emitido un informe, porque “tendrían que decir que todo está mal”, sostuvo.



Con respecto a las deudas que mantienen las firmas agregó que están al día. Las únicas obligaciones que no se han cumplido son aquellas que tienen impedimentos por estar dentro de procesos legales.



En promedio, según la Empresas Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), se proyecta que la fusión de las empresas públicas petroleras tome dos años.



Pérez realizará la siguiente semana una visita a empresas expertas en este tipo de gestiones, en Dallas, Estados Unidos.



También está previsto que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrate una consultoría para llevar a cabo la fusión. Esta será licitada por el mismo multilateral, mencionó Francisco Rendón, presidente de la EMCO.



El Gobierno tiene planificado que más adelante se puedan sacar al mercado de valores acciones de la nueva empresa, para que personas particulares u otras firmas las adquieran y pasen a ser socios de la petrolera ecuatoriana.



Esto permitirá que esta nueva firma ecuatoriana tenga recursos de autogestión y se pueda financiar sin depender del Estado como es actualmente, como ocurre con otras firmas extranjeras como: Ecopetrol, Petrobras e YPF.

Mientras este proceso avanza, las empresas deben trabajar en la optimización de sus egresos en salarios, compras, de inversión y otros), de acuerdo con el Decreto 135 de septiembre del 2017. Todas las empresas públicas deben ajustar sus gastos en 466,8 millones. De ellas la que más tendrá que recortar sus egresos es Petroecuador, con 362 millones.