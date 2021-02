TCE archiva denuncia de Unes que buscaba sancionar a Fiscalía por investigar sistema informático del CNE

El juez Electoral Ángel Torres decidió archivar el pedido realizado por Unes, que auspicia la candidatura de Andrés Arauz, que buscaba sancionar a la Fiscalía por investigar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE), usado para las elecciones del 7 de febrero pasado.

El pasado 21 de febrero, Unes interpuso la demanda en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el juez Torres fue quien la despachó. Según su sentencia, se archiva el caso por dos razones: porque el pedido de declarar la intromisión externa al proceso electoral no se aplica y porque hubo una petición extra para obtener documentos de la investigación fiscal, que no se pudo cumplir, pues estos documentos son reservados.



“A criterio de este juzgador, el presunto agravio establecido por el hoy denunciante debería ser constatado en la fase de sustanciación”, determina el juez Torres, en su escrito publicado el pasado viernes 26 de febrero del 2021. Lo que significa que se podría dar paso solo en caso de que se pase de la investigación al juzgamiento de un juez.



El 20 de febrero se anunció que la Fiscalía había logrado que el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera Velasco, diera la orden para que se pudiera hacer la inspección del sistema informático de las elecciones. Sin embargo, esta pericia no se ha podido realizar porque la Policía informó que pedía más tiempo para implementar esta diligencia.



La investigación se efectuó luego de que Bruno Segovia, asambleísta electo de Pachakutik, pusiera una denuncia sobre un supuesto fraude electoral.