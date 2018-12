TCE debe resolver 40 apelaciones hasta el 21 de diciembre de 2018

LEA TAMBIÉN

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) opera contra el tiempo, con miras al proceso de inscripción de candidaturas para los comicios seccionales del 24 de marzo del 2019. El TCE tiene plazo hasta este viernes 21 de diciembre de 2018, para tramitar todos los recursos de impugnación relacionados a las elecciones.

Joaquín Viteri, presidente del TCE, dijo que tiene 138 causas represadas. De ellas, 40 son prioritarias, por estar relacionadas a las elecciones.



El magistrado detalló que 29 corresponden a apelaciones presentadas por aspirantes cuyas candidaturas no fueron calificadas para conformar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).



También hay 11 recursos interpuestos por organizaciones políticas, que apelaron por no estar habilitadas para presentar candidatos o por tener discrepancias en el reconocimiento de directivas.



Para sustanciar estas 40 causas “urgentes”, Viteri dice que los cinco jueces del TCE trabajan sin descanso. Hasta el momento existen borradores de sentencias en 13 procesos y cinco deben ejecutoriarse.



Por ejemplo, el TCE aceptó las apelaciones presentadas por Sergio Figueroa y James Montenegro, cuyas candidaturas no fueron calificadas para la elección del Cpccs.



Por ello, ahora ya son 42 candidatos que participarán en este proceso inédito.



Alfredo Luna es otro aspirante que presentó una impugnación en el TCE. El ciudadano sostiene que el Consejo Nacional Electoral rechazó su postulación debido a su condición de “jubilado con discapacidad”. En la resolución adoptada por el organismo, se detalla que el postulante no contaba con el certificado de no estar inhabilitado para ocupar un cargo público, emitido por el Ministerio de Trabajo.



Al respecto, Luna insiste en que no pudo obtener ese documento por su condición de jubilado con 44% de discapacidad física. “Es un acto discriminatorio que afecta a los derechos humanos y civiles amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Discapacidades”, dijo el demandante.



José Cabrera, consejero del CNE, dijo que esperarán hasta el viernes para que el Contencioso resuelva las apelaciones.



De lo contrario, el CNE no puede avanzar en el diseño de la papeleta electoral para elegir al Cpccs, debido a que la ubicación de los candidatos en la papeleta se definirá a través de un sorteo. “El CNE aprobó 40 candidatos. Pero ese número podría aumentar”, dijo.



Otra de las causas que aceptó el TCE fue la del movimiento PANA. Esta tienda política también está habilitada para presentar candidaturas en los comicios del próximo año, pero debe hacerlo, como máximo, hasta este viernes 21 de diciembre.



Asimismo, se ventila en el Contencioso Electoral un recurso ordinario de apelación contra una resolución adoptada por el CNE transitorio. El proceso corresponde a la directiva del movimiento Ahora.



Un grupo de personas protestó ayer en los exteriores del CNE, para que se resuelva la legalidad de la directiva. Adriana Sánchez, con cartel en mano, contó que piden que se les habilite el derecho de elegir a sus representantes. “El actual presidente del movimiento fue electo con 12 votos de más de 4 000 adherentes”, manifestó.



Michael Aulestia, presidente de Ahora, reconoció que la directiva que preside fue electa el pasado 9 de octubre, con el voto de 12 adherentes permanentes, con la presencia de delegados del CNE. El dirigente aseguró que se hizo una convocatoria y que los adherentes no están obligados a votar.



Diez días después, la directiva electa fue impugnada en el CNE transitorio. El Pleno de ese entonces aceptó el recurso.



Posteriormente, Aulestia presentó una apelación en el TCE para dirimir el caso.



Daniela Chacón, concejala del Distrito Metropolitano, había anunciado su precandidatura a la Alcaldía de Quito por el movimiento Ahora. Sin embargo, Aulestia adelantó que llegaron a un acuerdo con el movimiento Creo para formar una alianza y respaldar la candidatura de Juan Carlos Holguín. El TCE debe resolver la causa en estos días.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, ratificó que para inscribir candidaturas, los movimientos deben tener una directiva legalmente registrada.



El presidente del TCE subrayó que la ausencia de magistrados suplentes complica la resolución de las causas. El organismo cuenta con los cinco jueces titulares desde el 1 de diciembre, luego de que el Consejo Transitorio designara a María de los Ángeles Bones, a Ángel Torres y al propio Joaquín Viteri para que integraran el TCE, a manera de encargo. Ellos se unieron a Patricia Guaicha y Arturo Cabrera, quienes fueron ratificados.



Viteri sostiene que en caso de que un Juez electoral sea recusado, es decir, que su actuación sea impugnada por la parte accionante, el Pleno no puede completarse. “Para esos casos, el Juez suplente asume la situación, el Pleno se reúne y se resuelve”, dijo.



Entretanto, no se descarta designar “conjueces” para evitar la acumulación de causas durante el proceso electoral.