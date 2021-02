Suspendida una jefa médica local de Tanzania tras confirmar diez muertos por una enfermedad no determinada

Las autoridades de un distrito de Tanzania han alertado de la muerte de al menos diez personas a causa de una enfermedad no determinada que provocó que los pacientes vomitaran sangre, lo que ha llevado al Gobierno a suspender de empleo y sueldo al responsable del anuncio.

La ministra de Sanidad de Tanzania, Dorothy Gwajika, ha confirmado que la jefa de los servicios médicos del distrito de Chunya, Felitsa Kisandu, ha sido suspendida de empleo y sueldo por informar sobre una supuesta epidemia contra la legislación del país.



Kisandu afirmó el sábado 6 de febrero que una enfermedad no determinada había dejado 10 muertos en la zona, tras las preguntas de un político local sobre si las autoridades eran conscientes de la situación y las medidas puestas en marcha para hacer frente a la misma, según ha informado el diario tanzano The Citizen.



Así, Kisandu resaltó que expertos médicos habían iniciado una investigación y habían recabado muestras, al tiempo que manifestó que la mayoría de los afectados eran hombres que presentaron problemas de hígado y ulceraciones, sin dar más detalles sobre los síntomas de la enfermedad.



En respuesta, Gwajima ha recalcado que el anuncio de una epidemia es una prerrogativa del Ministerio de Sanidad y ha dicho que Kisando queda suspendido por sus declaraciones, al tiempo que ha manifestado que se investigará lo sucedido y se decidirá posteriormente qué pasos hay que dar.



"Ordeno que Kisandu sea suspendida por crear un pánico innecesario entre los residentes y para allanar el camino para las investigaciones del Consejo Médico, que me entregará un informe en diez días", ha manifestado, antes de rechazar que Chunya sea epicentro de una epidemia.



Las declaraciones de Kisandu tuvieron lugar en medio de las críticas a la gestión de la pandemia de coronavirus por parte del presidente, John Magufuli, quien ha dicho en varias ocasiones que el país no está afectado por el virus.



Magufuli se pronunció a finales de enero contra la vacunación frente al coronavirus y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



"No pensemos que nos quieren mucho. Este país es rico. África es rico y todo el mundo tiene envidia de nuestra vasta riqueza. Tenemos que tener mucho cuidado", sostuvo el Presidente, quien en junio de 2020 dijo que el país había derrotado a la pandemia con la ayuda de los rezos a Dios.



La gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Tanzania ha sido criticada en numerosas ocasiones debido a la falta de restricciones y la ausencia de datos oficiales sobre contagios y fallecidos desde principios de mayo de 2020.