Decenas de miles tailandeses desafían prohibición de protestar en las calles de Bangkok

Decenas de miles de manifestantes tailandeses gritaron y cantaron el jueves 15 de octubre de 2020 hasta la noche en el centro de Bangkok, en un reto masivo a una prohibición de las manifestaciones destinadas a poner fin a más de tres meses de protestas antigubernamentales.

Las crecientes manifestaciones se han dirigido contra el rey Maha Vajiralongkorn, así como contra el primer ministro Prayuth Chan-ocha, un antiguo líder de la junta, en el mayor desafío de los últimos años a un sistema dominado durante mucho tiempo por el ejército y el palacio.



"Como perros acorralados, estamos luchando hasta la muerte", dijo a la multitud Panupong 'Mike Rayong' Jadnok, uno de los líderes de las protestas que aún permanece libre. "No vamos a retroceder. No vamos a huir. No iremos a ninguna parte".



Los manifestantes ignoraron los llamamientos de la policía para que se dispersaran y se volcaron a las calles con sus teléfonos móviles brillando en la noche. El lugar fue escenario de un derramamiento de sangre en 2010, durante más de una década de violencia entre partidarios y oponentes del régimen tailandés.



Los manifestantes clamaron por la liberación de unos 40 activistas arrestados esta semana. Algunos también gritaron insultos contra el rey, un comportamiento hasta hace poco casi inaudito en un país donde la constitución dice que debe ser venerado.



"La gente que vino sabe que hay una prohibición contra las reuniones públicas de cinco o más personas", dijo el portavoz de la policía Kissana Phathanacharoen. "Tomaremos las cosas paso a paso".



Los tres meses de protestas en el país de 70 millones de habitantes han sido en gran parte pacíficos, como lo fue la marcha de decenas de miles de personas el miércoles. Pero en un incidente, la policía empujó a los manifestantes que se mofaron de una caravana que llevaba a la reina Suthida.



De la noche a la mañana el gobierno prohibió las reuniones políticas de cinco o más personas y la publicación de noticias e información en línea que pueda amenazar la seguridad nacional. La policía antidisturbios despejó rápidamente un campamento de protesta frente a la oficina de Prayuth.



"Las medidas eran necesarias para garantizar la paz y el orden y para evitar nuevos incidentes después de que los manifestantes afectaron a la comitiva real y violaron la monarquía con un lenguaje provocativo", dijo el portavoz del gobierno, Anucha Burapachaisri, en un comunicado.



El funcionario rechazó las acusaciones de algunos críticos del gobierno de que el incidente de la caravana era una excusa para tomar medidas enérgicas.