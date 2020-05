Supermercados y bancos tienen medidas especiales para atender a grupos vulnerables

LEA TAMBIÉN

Los supermercados y bancos del país tienen medidas especiales para la atención a las personas de grupos vulnerables y para los trabajadores que están en primera línea de trabajo en medio de la emergencia por covid-19.

No obstante, las cadenas de supermercados y entidades financieras promueven la recomendación de que las personas vulnerables como adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades preexistentes no acudan a estos espacios.



En el caso de los supermercados, las cadenas recomiendan el uso de aplicaciones de entrega a domicilio; los bancos recomiendan usar los servicios digitales, cajeros y banca telefónica.



En los casos en que las personas no tengan otra opción que salir, entre los supermercados las medidas tienen que ver con la priorización de acceso.



En Almacenes Tía, por ejemplo, las personas de la tercera edad, embarazadas; además de policías, militares, doctores y personal médico pueden ingresar a los locales sin hacer fila. Este supermercado tiene una caja preferencial para estas personas.



Los supermercados Akí, Supermaxi y Megamaxi, de Corporación Favorita, también permiten que las personas de la tercera edad, embarazadas y personas con discapacidad ingresen sin hacer fila.



En tanto, en las entidades bancarias, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador informó que las personas de la tercera edad y embarazadas tienen ingreso preferencial.

En los locales de supermercados y agencias bancarias se establecen protocolos de distanciamiento y medidas de bioseguridad como uso de mascarillas, gel y otras medidas para proteger a los clientes.