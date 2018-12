La súper y el diésel tienen nuevos precios

LEA TAMBIÉN

Los combustibles que se emplean en el sector automotor tienen un nuevo esquema de precios. Aparte de la extra y ecopaís, que pasaron de USD 1,48 a 1,85 cada galón, ayer, 27 de diciembre del 2018, la súper se vendió a 3,10 y el diésel premium subió a 2,74.

Estos cambios son parte de la actualización de precios que hizo la empresa pública Petroecuador, luego de que se publicara en el Registro Oficial el Decreto Ejecutivo 619, que modifica los valores de estos derivados.



Según el nuevo Decreto, ahora Petroecuador fijará cada mes el precio de los derivados para los sectores automotor, industrial, comercial, naviero, pesquero, otras pesquerías y de cuantía doméstica.



El subsidio a los derivados establecidos en el Decreto 338 no se revisaron hasta el 2005, cuando se ajustó el valor del diésel industrial. Desde agosto pasado se hicieron nuevos cambios y subieron los precios de la súper y diésel industrial.



Pero ahora para establecer el precio mensual de gasolinas, diésel y otros derivados Petroecuador tomará en cuenta el precio promedio del producto, los costos de transporte, almacenamiento, comercialización, un margen de utilidad -en ciertos casos- e impuestos.

En el caso de la gasolina súper, por ejemplo, la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe) explicó que las nuevas disposiciones dejaron a consideración de las comercializadoras el monto del margen de ganancia.



Es decir, este monto podrá variar en función de la oferta y la demanda. El margen fijado anteriormente era de USD 0,51 y el galón se vendía a 2,98.

Para los conductores fue una novedad conocer ayer que el precio de la gasolina súper subió a USD 3,10 o 3,09, según la comercializadora.



Esto ocurrió porque Petroecuador elevó en USD 0,12 el precio del galón de este derivado en las terminales y luego las comercializadoras empezaron a fijar los precios, dijo Tania Macas, administradora de la estación Terpel, ubicada en avenida Quito y Primero de Mayo, en Guayaquil.



Luis Pauta, usuario, comentó que no tenía conocimiento de la medida, pero igual prefirió la súper, porque así el motor de su carro tendrá un mejor desempeño.

Los nuevos precios establecidos por Petroecuador para estos derivados se aplican desde el 26 hasta el 31 de diciembre de este año. Pero estos aún no rigen para todas las modalidades de transporte.



Francisco Silva, presidente de la Camddepe, explicó que aún no se cobrará el precio actualizado del diésel premium, porque no se ha socializado los lineamientos que se deben cumplir. Mientras, el galón de diésel premium se seguirá vendiendo a USD 1,03.



Santiago Cuesta, asesor del Presidente, informó que el precio de este derivado subirá a partir del 15 de enero del 2019. Con esta medida, el Gobierno aspira ahorrar alrededor de USD 1 500 millones al año en la entrega de subsidios para el diésel.



Los usuarios que pagarán el precio del diésel sin subsidio serán los vehículos particulares, transporte de carga pesada con placas internacionales y de cuantía doméstica.



Pero para los propietarios de unidades que transporten mercancías o pasajeros se mantendrá el subsidio. El propósito es evitar que suban los pasajes o los productos.



Para que los transportistas de buses de servicio urbano, interparroquial, interprovincial, busetas escolares y otros accedan a un precio diferenciado usarán una tarjeta prepago que entregará el Gobierno. Será un mecanismo similar al que se aplicará con los propietarios de taxis y camionetas de carga y transporte de pasajeros. Pero con el sector del transporte que emplea diésel aún está pendiente definir el volumen de los combustibles subsidiados, debido a que hay diferentes modalidades de este servicio, refirió Cuesta.

En el transporte urbano el uso de diésel varía según las rutas que se hacen con las unidades, mencionó Jorge Yánez, presidente de la Corporación de Movilidad del Transporte Urbano de Quito. Pero en promedio se demanda entre 30 y 35 galones de derivado por día.



Para analizar esta medida, Yánez dijo que se convocará a una asamblea a los transportistas en la primera semana del 2019. La Federación Nacional de Transporte Pesado de Ecuador convocó también hoy a una reunión del directorio de carácter de extraordinario para tratar el tema.