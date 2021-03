Suena por error la alerta sísmica de Ciudad de México un día después de terremoto

Los altavoces de la alerta sísmica de Ciudad de México se activaron este sábado 20 de marzo del 2021 por error provocando el desalojo de los capitalinos de sus casas tan solo horas después del terremoto de magnitud 5.7 originado anoche en la costa del sureño estado de Guerrero.

"A las 8:16 AM (14:16 GMT), en algunas zonas de la CDMX se activó en falso la alerta sísmica. A esa hora no hay registro de ningún sismo fuerte en el país", informó en el Sistema Sismológico Nacional (SSN) poco después de la alarma.

A pesar de que no hubo terremoto, la alerta despertó y asustó a los habitantes de la capital, que tuvieron que salir de sus casas como marca el protocolo sobre terremotos.

"No se reporta sismo. Di instrucciones al director del C5 (Centro de Control) de hacer una revisión de las razones por las que se activaron alertas. Sigo informando", aclaró en redes sociales la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.



Posteriormente el C5 informó que ya "se encuentra revisando de forma exhaustiva las razones" por las que se activó la alarma y pidió disculpas a la población por el "inconveniente".



En redes sociales, miles de usuarios contaron su experiencia.

"Obvio no les pareció relevante avisarle a los casi 11 millones que vivimos con pánico constante en la CDMX porque hace casi 4 años se cayeron varios edificios y murieron cientos de personas", expresó el usuario @godomarto.

El exmagistrado de la Suprema Corte José Ramón Cossío dijo: "Hubo alerta, pero no sismo. Un falso positivo".



Mientras que el periodista Javier Risco bromeó pidiendo a la alcaldesa que pague a los capitalinos "la torta de tamal verde pal susto", pues según la tradición popular, los habitantes de Ciudad de México comen pan para tranquilizarse.

Un hombre sostiene a un niño en sus brazos después que sonara por error una alerta sísmica en Ciudad de México (México). Foto: EFE



La alerta sonó horas después de que un terremoto de 5.7 grados azotara el sureño estado de Guerrero la noche anterior, provocando también la activación de la alerta sísmica de la capital mexicana, si bien se sintió muy leve en la Ciudad de México.



No es la primera vez que fallan los altavoces de la capital y el Gobierno local ha prometido varias veces su revisión. En el recuerdo de los mexicanos siguen muy presentes los terremotos de septiembre de 2019.



El terremoto de magnitud 8.2 con epicentro en Chiapas (sureste) del 7 de septiembre de 2017 dejó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

Mientras que el terremoto del 19 de septiembre, de magnitud 7.1 y con epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 369 muertos, 228 de ellas en Ciudad de México.