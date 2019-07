122 905 nuevos subempleados se registraron a junio de 2019

LEA TAMBIÉN

El número de personas en el subempleo varió de forma significativa a junio de este año, según la información de la Encuesta de Empleo y Subempleo publicada hoy, 15 de julio del 2019, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Un trabajador en esta condición se define como aquel que no alcanza el salario básico ni completa la jornada de 40 horas a la semana, pese que quiere y puede laborar más.



A junio pasado se registraron 122 905 nuevos subempleados en el país, aunque la cifra no afectó a la tasa global de desempleo.



Otros indicadores laborales como la tasa de desempleo y empleo adecuado no variaron de forma significativa.



La primera se ubicó el mes pasado en 4,4% y la segunda en 37,9%.



Quito fue la ciudad donde más cayó la tasa de empleo adecuado en el último año. Entre junio del 2018 e igual mes de este año el indicador pasó de 54,8 a 50,6%. También fue la ciudad donde más subió el subempleo, cuya tasa pasó de 9,9 a 14,3%.