Solca de Guayaquil suspenderá temporalmente la atención en consulta externa por aumento de casos covid-19

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) Guayaquil informó que suspenderá la atención en el área de consulta externa desde el 4 hasta el 17 de enero de 2021. El hospital solo atenderá los casos de emergencia.

“Lamentablemente estamos viviendo un duro momento en nuestra institución, debido al considerable aumento de casos positivos de covid-19 en pacientes oncológicos y profesionales de la salud”, cita un comunicado.



La entidad explica que se han visto obligados al cierre temporal para “reforzar las medidas sanitarias”. Las citas y tratamientos programados durante el tiempo de suspensión serán reagendados vía telefónica.



El anuncio generó preocupantes reacciones entre los pacientes. “¿Por qué no clasifican los casos que no pueden esperar por tratamiento?”, “¿qué pasará con las cirugías programadas?”, “el 5 de enero tengo programada una tomografía de cerebro, ¿qué hago?”, “mi esposo debe empezar radioterapia y el médico tratante dice que no puede esperar”. La institución respondió directamente a parte de los usuarios a través de su cuenta en Twitter.



Entre marzo y abril de 2020, en el pico de contagios por coronavirus en Guayaquil, Solca suspendió tratamientos como las quimioterapias y radioterapias ambulatorias. En ese tiempo el hospital había detectado 300 casos de covid-19, de los cuales 100 requirieron hospitalización.



Sus directivos indicaron a fines de abril que el riesgo transmisión y complicaciones hubiera sido elevado. La terapia contra el cáncer causa mielosupresión, una disminución de la actividad de la médula ósea, por lo que genera menos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.



Las aglomeraciones registradas durante todo diciembre y el incremento de las reuniones sociales vuelven a encender las alertas. Los gremios de médicos han indicado que existe la posibilidad de un repunte de casos en el cantón durante los primeros 15 días de enero.



Guayaquil cerró el 2020 con 19 097 casos confirmados de coronavirus, según datos del Ministerio de Salud Pública. Solo durante diciembre de 2020 hubo 2 232 reportes de la enfermedad.