Un sobreviviente, testigo clave de crímenes de 3 ecuatorianos

La atención está centrada en la sala de cuidados intensivos de un hospital de Ibarra, en Imbabura. En esa zona médica está internado Andrés Alejandro G., oriundo de Guayaquil, quien recibió ocho balazos en el abdomen.

El ciudadano, de 30 años de edad, es el único sobreviviente de un ataque que terminó con la vida de tres hombres, también ecuatorianos.



Este hecho violento ocurrió el sábado 15 de junio del 2019 en Chacuas, una comunidad del municipio de Ipiales, departamento de Nariño, en Colombia.



Según Gustavo Granados, jefe de la Policía de Ipiales, los cuerpos tenían heridas de armas de fuego y armas cortopunzantes. Sus pertenencias y dinero estaban intactos, por lo que se descarta que el móvil del ataque fuera el robo.



El oficial asegura que las víctimas eran del Puerto Principal, de acuerdo con los documentos hallados entre las pertenencias de los fallecidos.



El único herido fue rescatado y trasladado al Hospital Civil de Ipiales. Luego le remitieron a un hospital de Tulcán, en donde fue intubado con un respirador artificial. El lunes último fue llevado al hospital de Ibarra.



La mañana de este martes 18 de junio del 2019, el herido permanecía estable, de acuerdo con los galenos. Se espera su recuperación para que pueda contar quiénes fueron los responsables de la agresión y las posibles causas por las que se produjo todo.



Hasta el hospital ibarreño también arribó la esposa y una hermana del herido.



Ellas contaron a este Diario que su familiar es chef de profesión y que no saben el motivo por el que viajó a Colombia. También aseguran desconocer a los acompañantes.



El viernes pasado, Andrés Alejandro habría salido de su casa y le dijo a su esposa que iba a un ‘cachuelo’ (trabajo), sin especificar en dónde.



Al ver que no retornaba, la mujer llamó repetidas veces al teléfono celular de su cónyuge, pero estaba apagado.



La noche del domingo 16 de junio, los familiares recibieron una llamada telefónica de la Central de Emergencia ECU-911, que les alertaba que Andrés Alejandro iba en camino al hospital.



La Policía colombiana investiga si los cuatro compatriotas se movilizaban en un vehículo. “Se realizó un barrido (rastreo) y no se encontró ningún automotor sospechoso, con placas ecuatorianas”, aseguró Granados.



La cónsul de Ecuador en la ciudad de Ipiales, Marisol Peñafiel, se reunió este martes con las autoridades policiales para conocer más detalles sobre el suceso. Sin embargo, no se conoció nueva información sobre lo ocurrido.



Entre tanto, la sede diplomática comenzó la búsqueda de los familiares de las personas fallecidas. La idea es concretar la repatriación de los cuerpos lo más pronto.



Hasta el cierre de esta edición, las tres víctimas mortales continuaban en la morgue de Ipiales, en Colombia.