Sobretasa del Canal de Panamá impactará en la carga nacional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las nuevas tarifas para cruzar por el Canal de Panamá vuelven más complejo el escenario para el comercio exterior, que aún no mide el impacto a causa del coronavirus en China.

El 15 de febrero pasado comenzó el cobro adicional ‘por el uso de agua dulce’, que servirá a la Administración del Canal para garantizar y optimizar el recurso frente a la sequía que vive ese país. Esto se cobrará a todos los buques de más de 38,1 metros de eslora que crucen por las esclusas. La industria naviera, ya golpeada por la crisis sanitaria china, analiza la aplicación de la tarifa y si la traspasará a los precios de los fletes de la carga.



En el sector exportador ecuatoriano hay incertidumbre. Este sería otro golpe, ya que el 1 de enero de este año entró en vigencia la normativa OMI 2020, de la Organización Marítima Internacional. Eso implicó una ‘recarga verde’, que obligó a los buques a usar un combustible con un límite de 0,50% de azufre. Las empresas navieras aumentaron los fletes de un contenedor entre USD 80 y 400.



Con esta nueva medida el impacto más grande será en los costos de producción, señaló Mónica Maldonado, directora de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa). “No trasladamos los recargos al consumidor final, los asumimos los exportadores”.



El sector industrial atunero calcula que el incremento será de entre 0,75% y 3% en el costo de producir las latas de atún, considerando los recargos por el Canal y de la OMI 2020.



Maldonado dijo que la medida de Panamá reducirá “aún más” el margen de utilidad del sector, que el 2019 fue de 2,3%.

Para Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, el ajuste “aún no está claro”. Todavía no se conoce cuál será el impacto directo para los envíos. En el caso del cacao, los compradores contratan y pagan el flete del barco.



“Se conoce que existe la posibilidad del aumento en los fletes, pero aún es incierto”. Dijo que esto resta “ventaja” frente a productores de África que no cruzan por Panamá.



El Canal es una vía de navegación que data desde 1914. Une a más de 140 rutas marítimas y 1 700 puertos en 160 países. Según la Autoridad del Canal de Panamá, 15 países concentran el mayor flujo de carga en el año fiscal 2018-2019. Ecuador está en el puesto 10. Movilizó 12,9 millones de toneladas por esa vía, en importación y exportación.



Por el Canal se transporta, principalmente, carga contenerizada. En este rubro están comestibles, madera, manufactura, minerales, entre otros.

Según Xavier Rosero, gerente Técnico de Fedexpor, más del 40% de la carga ecuatoriana no petrolera cruza a través del Canal. Además, observó que la sobretasa se anunció hace un mes, cuando los servicios navieros se contratan entre octubre y noviembre. “Este recargo podría generar una disminución en la demanda”.

El banano que va a Europa, Rusia y la costa este de EE.UU. cruza por Panamá. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), señaló que al tener como canal natural a esta vía, el impacto de la medida se reflejará en la competitividad.



Guatemala tiene venta directa a la costa este de EE.UU. Costa Rica y Colombia tienen acceso a los dos océanos (Pacífico y Atlántico), con menos costos y fruta más barata.



El administrador de Canal, Ricaurte Vásquez, alertó que el “agua escasea”. El nivel de temperatura en el área de la cuenca hidrográfica se incrementó entre 0,5 y 1,5 grados centígrados. Eso elevó 10 % los niveles de evaporación en los lagos Gatún y Alhajuela, que alimentan a la vía.



En la industria naviera hay más preocupación por el impacto de coronavirus y la cancelación de viajes, que está quitando capacidad de carga a la región. La línea naviera CMA CGM informó, a través de su página web, que aplicará el recargo desde el 1 de marzo. Esto es el cobro de USD 15 por contenedor para carga refrigerada y seca, con excepción de la costa oeste de EE.UU.



Maersk, consultada por este Diario, emitió un pronunciamiento. “Se encuentra analizando el nuevo cargo y las restricciones” impuestas por la Autoridad del Canal, así como “su impacto en nuestras operaciones, costos y lo más importante en nuestros clientes”.