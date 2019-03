Fiscalía: 28 millones de perjuicio en Singue

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, enfrentan un nuevo pro­ceso judicial. Esta vez la Fiscalía halló irregularidades cuando formaron parte del comité de licitación del campo petrolero Singue.

Ayer 13 de marzo del 2019, la fiscal general (e), Ruth Palacios, presentó cargos en contra de Glas y Pareja y mencionó a otras ocho personas. Entre estas incluyó al exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, aunque para él se trata de la primera vez que afronta un juicio penal.



La audiencia se realizó en la Corte Nacional y fue presidida por el juez Iván Saquicela. A la diligencia únicamente acudieron los abogados.



Según Palacios, este caso se inició con un informe de la Contraloría en el que se estableció un perjuicio para el Estado de USD 5,2 millones. Sin embargo, la Fiscalía realizó una pericia contable y, según el documento, el perjuicio sería de USD 28,4 millones hasta septiembre del 2016.



La Fiscal explicó que esa cifra resultó del análisis al contrato firmado por el Estado y los representantes del consorcio Dygoil y Gente Oil, al que se le adjudicó la explotación del yacimiento.



El acuerdo se suscribió en abril del 2012 y, según la Fiscalía, tiene inconsistencias. Por ejemplo, Palacios sostuvo que el Estado estableció, sin sustento técnico ni legal, una tarifa de USD 33,5 por cada barril de petróleo que extrajera el consorcio, durante los 20 años que durara la concesión. En el 2012, el barril de petróleo oscilaba entre USD 90 y USD 100.

Además, el contrato se adjudicó tomando en cuenta el 80% de las reservas del campo. Por lo tanto, por ese 20% que no se valoró, el Estado dejó de recibir USD 28,4 millones.



Según la Fiscal, el Estado debía recibir el 91,3% de los ingresos por la explotación petrolera, pero solo obtuvo el 40%.



Esto se debió a las decisiones que tomó el Comité de Licitación Hidrocarburífera (Colh), que estaba integrado por Glas, quien entonces era ministro coordinador de Sectores Estratégicos. También eran parte Pareja y Pástor.



Por su parte, este último ha defendido el “éxito” de la operación del campo Singue y asegura que no hubo un delito.



En total, la Fiscalía presentó 53 evidencias. Con base en estas pidió al juez Saquicela que dictara prisión preventiva a Glas y a Pareja Yannuzzelli.



Los abogados de los dos procesados solicitaron al magistrado que no se tomara en cuenta este pedido, porque sus clientes ya se encuentran detenidos en la cárcel de Latacunga, cumpliendo otras penas.

En cambio, para los otros ocho procesados solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad judicial. Para todos los indagados pidió la retención y la prohibición de vender bienes. Los abogados aceptaron estas medidas y solo pidieron que no se retuvieran los sueldos ni las jubilaciones de los procesados.



Antes de que se suspenda la audiencia, la fiscal Palacios informó que desistió de formular cargos contra uno de los investigados, porque no encontró pruebas suficientes.



Luego de tres horas de análisis, a las 17:30, el juez Saquicela aceptó todos los pedidos de la Fiscalía. Es decir, ordenó la prisión preventiva de Glas y de Pareja; a los demás les prohibió salir del país.

La Cronología de los hechos

10/06/2011

El Comité de Licitación Hidrocarburífera (Colh) del Ministerio de Recursos No Renovables abre la convocatoria para licitar campos petroleros, entre estos Singue.



30/04/2012

El ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, firma el contrato de concesión por 20 años del bloque Singue a favor del consorcio Dygoil y Gente Oil.



01/08/2017

La Contraloría aprueba las conclusiones del examen especial a la licitación del campo petrolero Singue. Determina indicios de responsabilidad penal y envía el texto a la Fiscalía.



12/02/2019

La Fiscalía solicita a la Corte Nacional de Justicia que señale una fecha y hora para formular cargos. En un primer momento identifica a 11 sospechosos.