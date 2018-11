Luis Verdesoto y Esthela Acero dicen que no hubo una transición para asumir sus funciones en el CNE

LEA TAMBIÉN

Los consejeros Luis Verdesoto (Junta Cívica de Guayaquil) y Esthela Acero (AP) explicaron las razones de su ausencia en la primera sesión del Consejo Nacional Electoral, en la que se designó a Diana Atamaint como presidenta y a Enrique Pita como vicepresidente.

Este miércoles, 21 de noviembre del 2018, Verdesoto aseguró que no existe un conflicto interno en el CNE, sino que se trató de una "diferencia normal en democracia".



El vocal contó que pidió que se instale la primera sesión a las 12:00 de este miércoles, para informarse de los procesos en curso y del cronograma electoral para las elecciones del 2019.



"Planteé esperar 12 horas para la votación, no hubo la apertura suficiente para hacerlo en el marco de la Ley que da hasta 120 días para hacer la convocatoria a elecciones". Verdesoto reveló que no hubo una transición adecuada y aseguró que cambiar la convocatoria para el viernes no hubiese alterado sustancialmente el cronograma.



La consejera Estela Acero, en cambio, habló de presuntos "acuerdos previos" al interior del CNE, pero no explicó el alcance de sus declaraciones. Agregó que no podía "avalar algo que iba a avergonzar su pueblo". La vocal hizo un llamado al diálogo a la interna del organismo electoral.



Se tiene previsto que en la segunda sesión del Pleno, prevista para este miércoles, se apruebe el texto de la convocatoria a las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.