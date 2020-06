12 servicios de tránsito se reactivan este lunes 29 de junio de 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres meses y medio después de que se suspendiera el trabajo presencial por el covid-19, los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que laboran en Quito retornan este lunes 29 de junio de 2020 a sus actividades en las oficinas. Con ello se reactivan 212 servicios.

Los funcionarios tienen la disposición de despachar primero los trámites que quedaron pendientes. En la capital hay 1 172 licencias que no pudieron ser entregadas, pese a que los usuarios tenían turnos.



La Agencia indica que hasta que se evacúen todos los procesos represados no se habilitarán nuevos cupos. Esa decisión ya se tomó en otras ciudades que pasaron del semáforo rojo al amarillo, como Guayaquil, Ambato, Cuenca, etc.



En el caso de Quito, la entidad informó que desde el 15 de junio se empezó a llamar a los usuarios que tenían turnos agendados antes de la emergencia, para que acudan a las oficinas y reciban sus licencias. La idea es evacuar un porcentaje de los casos represados y disminuir la presencia de usuarios en las agencias.



Para la atención al público se estableció un protocolo de bioseguridad. Solo 30% del personal acudirá cada día a las instalaciones. Lo harán por turnos. El trabajo será de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes.



En las oficinas se colocaron bandejas de desinfección para zapatos y se puso señalética para el distanciamiento social.



Galo Barba, taxista (izq.): ‘Tenía un turno para el 22 de abril’



Llevo 31 años en esta actividad. La última vez que renové mi licencia de conducir fue en el 2015. En enero pasado saqué un turno para la renovación del documento en la web de la Agencia Nacional de Tránsito, pues el 29 de abril caducaba el documento. Pagué USD 110 en el banco y me dieron la cita para el 22 de abril, pero para esa fecha todo estaba cerrado. Durante la pandemia no dejé de trabajar. Recuerdo que, entre mayo y junio, los agentes me retuvieron en tres ocasiones en diferentes sectores de Quito. Me alertaron de que el documento ya expiró, pero no me impusieron una sanción pues mi licencia caducó en plena pandemia. Les mostré también el pago de la renovación y el turno.



Fernando Limaico, taxista (centro): ‘Tengo problemas para trabajar’



Trabajo 15 años como taxista. En septiembre del año pasado compré un vehículo nuevo. Le pinté de amarillo para trabajar. Pero para que conste en el sistema de la ANT como un vehículo para transporte público tenía que hacer el trámite de cambio de unidad. Me llamaron para el 20 de marzo, pero cuatro días antes se suspendió toda la atención por la pandemia. Mañana tengo previsto realizar el trámite. Debo presentar la factura de la pintura del nuevo auto, un certificado de trabajo de la cooperativa de taxis y un formulario. Además, hay un segundo trámite que debo hacer. Tengo que dar de baja mi anterior vehículo, para que ya no conste como taxi. Mi objetivo es regalarle ese auto a mi esposa y que lo utilice.



Galo Barba, taxista (der.): ‘Mi licencia se encuentra caducada’



Llevo 31 años en esta actividad. La última vez que renové mi licencia de conducir fue en el 2015. En enero pasado saqué un turno para la renovación del documento en la web de la Agencia Nacional de Tránsito, pues el 29 de abril caducaba el documento. Pagué USD 110 en el banco y me dieron la cita para el 22 de abril, pero para esa fecha todo estaba cerrado. Durante la pandemia no dejé de trabajar. Recuerdo que, entre mayo y junio, los agentes me retuvieron en tres ocasiones en diferentes sectores de Quito. Me alertaron de que el documento ya expiró, pero no me impusieron una sanción pues mi licencia caducó en plena pandemia. Les mostré también el pago de la renovación y el turno.