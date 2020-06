Sepelio de Carlos Luis Morales se desarrollará en camposanto Parques de la Paz a las 12:00 del 23 de junio

LEA TAMBIÉN

El sepelio de Carlos Luis Morales será a las 12:00 del martes 23 de junio del 2020 en el camposanto Parques de la Paz, en la parroquia La Aurora, en el cantón Daule.

Morales, que fue prefecto entre mayo del 2019 y el 22 de junio del 2020, falleció de causas naturales, de acuerdo con el resultado de la autopsia de rigor que se le practicó la tarde de ayer, lunes. El repentino deceso tomó por sorpresa al Ecuador.



De acuerdo con el equipo de comunicación de la familia Morales, a las 11:00 habrá una misa de cuerpo presente. A estas honras fúnebres solo tendrán acceso 60 personas, que son familiares, allegados y amigos cercanos.



Al camposanto llegaron varias personalidades del mundo político y deportivo. Uno de quienes asistió es el presidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), Pascual del Cioppo. También varios hinchas barcelonistas, quienes esperaron desde temprano en los exteriores del cementerio vistiendo la camiseta del equipo amarillo. Un grupo pudo ingresar.



“Por la edad que yo tengo recuerdo a Carlos Luis Morales, veo imágenes, los penales que tapó, me da mucha alegría, dio alegría a la hinchada”, contó uno de los seguidores, pero que no pudo acceder al velatorio.



También se apostaron varios trabajadores de la Prefectura. “Morales era una persona muy humana, honesta, trabajadora”, contó un empleado del área de galpones. Ellos flamearon banderas de la provincia del Guayas.



Morales forjó desde el 2006 su vida política, con base en la provincia del Guayas. Ese año se postuló a la diputación de Guayas, por el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Aprovechó su fama y su exitosa carrera como arquero de Barcelona, Emelec, Selección ecuatoriana de fútbol e Independiente de Avellaneda. También fue presentador de noticias en cuatro canales desde el 2001.



Justamente, este 23 de junio, tres de sus excompañeros lo recordaron. En el programa de 'Casa en Casa' estuvieron los presentadores Rocío Cedeño, Saskia Bermeo y Jorge Rendón. Ellos compartieron sus anécdotas con Morales.



Bermeo contó que en el canal era querido, bondadoso y no era un presentador acartonado. Destacó que su persona “era una querida, amada y respetada”.



Cedeño, en cambio, dijo que una particularidad de Morales era el de animar a sus compañeros contando chistes.