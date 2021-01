En sentencia de primera instancia, juez del TCE destituye a 4 consejeros del CNE por no acatar fallo de Justicia Social

El juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), declaró a Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto, todos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave, por lo que impuso su destitución, multa de USD 28 000 y pérdida de derechos políticos por cuatro años.

La sentencia de primera instancia se hizo pública este miércoles 6 de enero del 2021. La sanción surgió a raíz de una denuncia presentada por Jimmi Salazar Sánchez, director del movimiento Justicia Social, quien acusó a los cuatro consejeros de no acatar la sentencia del TCE, con la que esa agrupación recuperó su personería jurídica y estuvo habilitada para seguir en carrera para las elecciones generales.



En el fallo, también se disponen medidas de reparación que debe adoptar el CNE. Entre ellas, publicar la sentencia de primera instancia en el banner principal de su página web, por dos meses consecutivos.



Además, el magistrado dispuso que en el mismo portal esté visible, durante sesenta días, la siguiente leyenda: “El Consejo Nacional Electoral reconoce las vulneraciones sucedidas a la tutela judicial efectiva, debido proceso, seguridad jurídica y pide disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por la afectación al derecho de participación del Movimiento Justicia Social, Lista 11 y con aquello, provocar incertidumbre electoral debido a la conducta antijurídica incurrida al incumplir la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral en la causa No. 080-2020-TCE, más aún cuando se está en período electoral”. Asimismo, se dispuso que el CNE organice dos eventos, que pueden ser seminarios, ciclos de conferencias o talleres de capacitación, sobre los derechos de participación y su vulneración.



La sentencia del juez Torres salió a la luz dos días después de que el CNE dispusiera el inicio de impresión de papeletas presidenciales, con 16 binomios calificados en firme. Quedó fuera de la contienda el movimiento Justicia Social, que pugnaba jurídicamente por inscribir la candidatura del empresario Álvaro Noboa. Los consejeros del CNE todavía no se han pronunciado sobre el fallo.



El TCE confirmó que esta sentencia de primera instancia puede ser apelada. De ser el caso, el tratamiento de la causa se elevará al Pleno del Tribunal.