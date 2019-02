La Senescyt dio fecha para pagar becas atrasadas a estudiantes

LEA TAMBIÉN

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que los desembolsos pendientes para becarios se asignarán en la semana del 18 al 22 de febrero del 2019.

Desde hace tres meses, estudiantes de pregrado y posgrado se organizaron a través de las redes sociales para denunciar irregularidades en los pagos correspondientes a sus becas. En Facebook crearon la página Becarios Organizados para difundir su incomodidad por los retrasos.



Álvaro Molina, uno de los líderes del colectivo de universitarios, asegura que son más de cien becarios los que no han recibido sus pagos. En unos casos el retraso es de dos meses, pero la organización cuenta con un listado de becarios y hay historias de chicos a quienes no se les ha pagado en un año. Molina dice que no solo se trata de estudiantes con carreras dentro del país.



La Senescyt informó que los pagos se realizarán una vez obtenida la aprobación del Consejo Sectorial de lo Social y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, a través del Instituto de Fomento al Talento Humano, entidad encargada de la administración del Proyecto de Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano.



Asimismo dio a conocer que la acreditación de los desembolsos se realizará cumpliendo el respectivo proceso interinstitucional establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La preocupación de los estudiantes que no han recibido el desembolso de los montos correspondientes radica en que con ese dinero subsisten durante su período de estudios, considerando que, en algunos casos, se movilizan de una ciudad a otra para sus clases.



El caso de Johanna Meza es uno de los más alarmantes. La joven estudiante de la Universidad Técnica de Manabí asegura que desde que ganó la beca, en marzo del 2018, no ha recibido un solo pago. “Lo que me deben, en total, son como USD 5 000”.



Sobre la respuesta de la Senescyt, Meza asegura que no sabe si creerles o no, ya que durante 11 meses ha acudido al Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) y le han ofrecido el desembolso de su beca para diferentes fechas. El último plazo que le dieron ante su reclamo fue noviembre del 2018 pero -sostuvo- hasta el momento no recibe ningún pago.



Eduardo Cando estudia la maestría de investigación en Antropologia Visual en la Flacso. Su contrato establecía que los montos se le entregarían cada seis meses, pero luego del primer semestre le informaron de un cambio de modalidad y empezó a recibir el dinero mensualmente. No ha recibido el pago de su beca desde diciembre del 2018.



El estudiante dice que el IFTH les informó que los desembolsos pendientes de enero y febrero del 2019 se realizarán la próxima semana. Pero indica que no saben qué va a pasar con los pagos del 2018 que no se realizaron y que corresponden a una partida presupuestaria ya aprobada.