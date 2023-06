Mujer fue secuestrada en Santo Domingo de los Tsáchilas mientras familiar suplicaba que no se la lleven

El acompañante de la mujer suplicó a los armados para que no se la llevaran. Foto: Captura de video

Una mujer fue secuestrada en el interior de su vivienda ubicada en la cooperativa Ciudad Nueva, en Santo Domingo de los Tsáchilas, el jueves, 15 de junio de 2023.

Las cámaras de vigilancia del lugar registraron como la víctima llega a su casa junto a un acompañante que conducía una camioneta doble cabina de color negro.

La mujer cerraba las puertas del garaje pasadas las 17:45 cuando un vehículo blanco sin placas se estaciona en el exterior del inmueble.

Del automotor descienden cuatro desconocidos que, con armas de fuego, amedrentan a la pareja.

Uno de los sospechosos se dirige hacia el un extremo del patio para amenazar al hombre y arrodillarlo, mientras que los otros tres involucrados violentamente sacan a la mujer de la vivienda.

En el forcejeo, la víctima cae al piso y es levantada por los hombres quienes la suben al vehículo en su contra.

En su desesperación, el afectado le suplica a gritos a los presuntos secuestrados para que liberan a la mujer.

Santo Domingo de los Tsáchilas:

Cámaras de seguridad captó un robo con secuestro en la Coop. Ciudad Nueva al parecer las víctimas llegaban a su domicilio después de salir de una entidad bancaria pic.twitter.com/4mGO59Sjs0 — Minuto & Medio (@MinMedio) June 16, 2023

"Papito lindo no te la lleves, mijo lindo llévame a mí pero no te me la lleves, papito lindo no lo hagas", se escucha pedir al hombre.

Uno de los sospechosos extrae una mochila verde de la camioneta y sale del inmueble junto a los otros sospechosos tras un minuto de permanecer en el sitio.

Los individuos se retiran caminando y dejando la puerta abierta. A los pocos segundos, un sexto desconocido se suma en una motocicleta que esperaba en la esquina para recoger a los atacantes.

