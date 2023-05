Mujer relata cómo fue asaltada por jóvenes que vestían como estudiantes en Quito

La mujer fue abordada por dos jóvenes que vestían de estudiantes. Foto: Cámaras de vigilancia

Redacción Elcomercio.com

Una mujer sufrió un asalto en la noche del jueves, 4 de mayo de 2023, en el sector de Ponceano, en el norte de Quito, a manos de un grupo de jóvenes que utilizaban prendas similares a la de una institución educativa.

Las cámaras de vigilancia del sector captaron el hecho. En los videos se observa cómo los cinco jóvenes vestidos como estudiantes planifican el asalto, para luego, dos de ellos, cruzar la calle para sorprender a la víctima.

Pasada las 18:20, la mujer es interceptada por la espalda y arrojada al piso. Una alarma comunitaria que sonó en el momento del asalto intimidó a los desconocidos que huyeron de la escena.

La afectada contó para Teleamazonas que el sonido de la sirena le salvó de que los jóvenes le robaran sus pertenencias.

"Crucé la calle, caminé cinco pasos y de repente siento que me agarraron del cuello. Insultándome, diciéndome palabras obscenas me exigían que les entregue todas mis cosas. Yo pedía a gritos auxilio y ahí sonó una alarma comunitaria que me ayudó", expresó.

🔴#ATENCIÓN l Cámaras de seguridad captan el momento en que presuntos estudiantes de un reconocido colegio de #Quito asaltan a una señora en el sector de Ponceano.⬇️ pic.twitter.com/PE9jVS4nrJ — Radio Pichincha (@radio_pichincha) May 5, 2023

Tras lo ocurrido, la mujer acudió a las autoridades para iniciar con las investigaciones.

Thalia Bonchi, jefa policial del circuito de El Condado, afirmó que miembros de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) ingresaron al día siguiente a la unidad educativa de la que se presume pertenecían los jóvenes para reconocerlos pero no pudieron identificarlos.

Por otra parte, Ximena Guachamín, directora distrital de Educación de La Delicia, informó que en conjunto con los padres y docentes del colegio, desde el Distrito, se está trabajando para determinar si los atacantes son estudiantes o son personas ajenas al círculo educativo.

La mujer agredida afirmó que continuará con las diligencias que le permitan encontrar a los atacantes.

"Es muy indignante porque ahora no podemos caminar tranquilamente. Voy a presentar la denuncia en Fiscalía y un llamado de atención al colegio para que se tomen medidas en contra de estos jóvenes", añadió.

