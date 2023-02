¿Por qué se archivó investigación sobre supuesto nexo entre allegados al Gobierno y la mafia albanesa?

Fachada de la Fiscalía General del Estado en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Desde el lunes 13 de febrero del 2023, arrancó un control jurídico a una investigación previa por un presunto caso de tráfico de drogas en Manabí. El año pasado, esa indagación fue desestimada y archivada por pedido del fiscal del caso.

Ese expediente de investigación archivado fue trasladado a Quito para realizarle un control jurídico. Este miércoles 15 de febrero del 2023 se conoció que esa tarea está a cargo de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía General.

Personal especializado de esa unidad tiene como objetivo verificar si hubo o no irregularidades en esa investigación previa y si el pedido de archivo, que hizo ese fiscal, fue correcto.

La fiscal general. Diana Salazar, fue quien dispuso que se realice el control jurídico. Ella aseguró que, si durante esa evaluación, “se encuentran nuevos elementos fácticos, dicha investigación podría ser reabierta”. Es decir, esa investigación se podría reabrir si se encuentra, en el expediente, indicios de que si se perpetró el delito de tráfico de drogas.

Detalles sobre el inicio y cierre de esa investigación

El 13 de mayo de 2021, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional de la Fiscalía de Manabí abrió una investigación previa, a partir de un parte policial, por el presunto delito de tráfico de drogas.

Luego, el 12 de enero de 2022, el fiscal de ese caso recibió un informe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno de Manta.

En ese documento, se menciona que “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo. Razón por la cual y por el tiempo transcurrido de investigación, solicito a usted mi teniente coronel que el presente parte policial sea remitido al señor Agente Fiscal [...]”.

Luego de leer ese informe policial, el fiscal de este caso solicitó a un juez el archivo de esta investigación de tráfico de drogas.

¿Por qué la fiscal Salazar pidió ese control jurídico?

La titular de la Fiscalía solicitó ese procedimiento, luego de que un medio de comunicación digital difundiera un informe policial reservado, que era parte de esa investigación previa por el delito de tráfico ilícito de drogas, en Manabí.

En ese documento de la Unidad de Investigación contra el Tráfico de Drogas de la Policía, emitido el 15 de enero del 2023, se establecen presuntos nexos entre la mafia albanesa y personajes allegados con el actual Gobierno.

Detalles del informe reservado

En el 2021, la Policía recopilaba información sobre una presunta organización delictiva, que hacía envíos internacionales de droga y operaba en Manabí y Guayas.

Cuando los agentes realizaron el seguimiento policial e interceptaron las llamadas, se descubrió que al menos 18 personas mantenían reuniones, conversaciones telefónicas y estarían relacionadas con los negocios de un empresario albanés.

En ese informe policial aparece el nombre de Danilo C., cuñado del presidente Guillermo Lasso. Según ese documento, entre abril y mayo del 2021, Danilo C. supuestamente tuvo conversaciones con integrantes de esa red albanesa.

Danilo C. ha rechazado todas las acusaciones en su contra. Incluso, el presidente Lasso aseguró que su cuñado “es una persona a la que estimo, aprecio y valoro mucho. Lo conozco por lo menos 64 años, es un hombre honorable, intachable”.

En el informe también es mencionado Rubén Ch., quien también se habría reunido con un representante de la mafia albanesa. Rubén Ch. es señalado por gestionar cargos en empresas públicas aprovechándose supuestamente de la amistad con Danilo C.

En el informe policial, que fue revelado por el medio digital, también se menciona una supuesta influencia de Rubén Ch. con el exconsejero presidencial, Aparicio C. para gestionar cargos públicos.

Aparicio C., en cambio, asegura que jamás ha incurrido en ese acto de corrupción y que no conoce a Rubén Ch. “Nunca en mi vida lo he conocido a él, ni he realizado ninguna de las acciones que se describen ahí”, indicó el exfuncionario del actual Gobierno.

La investigación previa, donde consta este informe policial, fue cerrada porque no se hallaron “elementos de convicción que aporten al proceso investigativo” por presunto tráfico de sustancias ilícitas.

La reacción de Guillermo Lasso

Ayer (14 de febrero del 2023), el Primer Mandatario indicó que el medio digital cometió “un abuso” al publicar un informe reservado y omitir “que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial”. Lasso dijo que esa investigación fue archivada” por falta de méritos hace casi un año”. Añadió que es un “abuso intentar crear una historieta falsa, falaz e insultante”.

Sobre su cuñado Danilo Carrera dijo que reconoce que él "pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca nadie de mi familia ha participado de mi Gobierno. Ni siquiera se han atrevido a sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes".

Además, Guillermo Lasso aseguró que “su Gobierno es honesto y que no existen las tramas de corrupción”.

