¿Por qué la Fiscalía procesó por presunto cohecho a Victoria Patiño, concursante de MasterChef?

Victoria Patiño es concursante de un 'reality' de cocina. Foto: Facebook MasterChef Ecuador

Ana Rosero

Victoria Patiño, una de las concursantes en el 'reality' de cocina MasterChef, es una de las 37 personas procesadas por presunto cohecho en el caso Ina Papers o también conocido como Sinohydro.

La indagación de esa presunta trama de corrupción también involucra al expresidente de la República Lenín Moreno y a su familia.

Tras ser procesada, el juez Adrián Rojas le ordenó que se presente cada ocho días en la Corte Nacional de Justicia, le prohibió salir del país y también dispuso que use un grillete electrónico.

La acusación de Fiscalía

Según las investigaciones, los imputados habrían recibido cerca de USD 76 millones en coimas, a cambio de que la empresa china Sinohydro obtenga la concesión del contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.

La Fiscalía asegura que, de esos USD 76 millones, Victoria Patiño se habría recibido USD 200 000 en transferencias y cheques.

Luego de que Sinohydro obtuviera el contrato para la construcción de la hidroeléctrica, se gestionó la recepción de las dádivas acordadas con la ayuda de la empresa ecuatoriana Comercial Recorsa, cuyo representante es Conto Patiño, abuelo de la concursante de ese programa de cocina.

En el expediente judicial de este caso consta que, el 1 de julio del 2010, Conto Patiño abrió una cuenta corriente para Comercial Recorsa, en un banco de Panamá. Allí se habrían depositado los USD 76 millones en coimas desde el 2010 hasta el 2018.

Entonces, según la Asistencia Penal Internacional de Panamá, en la cuenta panameña de Comercial Recorsa se registraron pagos por un total de USD 200 000 a nombre de Victoria Patiño.

Sin embargo, ese dinero no llegó al Ecuador, pues según un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) no se registran movimientos de ella en el sistema financiero nacional.

La reacción de Victoria Patiño

La participante del reality gastronómico aseguró que no se han presentado pruebas suficientes para vincularla en este caso.

“El que nada debe, nada teme. Por eso durante todo este proceso he estado acá dispuesta a afrontar cualquier cosa relacionada a esta investigación”, aseguró Patiño, en un video subido a sus redes sociales.

“Dentro de este proceso hay un monto que supuestamente yo recibí, pero la verdad es que yo, Victoria Patiño, no he recibido ningún centavo de este monto... no se han presentado pruebas, no se ha presentado nada que me puede vincular con esto. No se ha podido probar el cómo, el cuándo y el dónde”, enfatizó la joven.

