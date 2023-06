Familiares de Rolando González piden ayuda para ubicarlo

Rolando González está desaparecido desde el 11 de junio en Puerto López, Manabí. Foto: Instagram @DondeEstaRolando

Redacción Elcomercio.com

Rolando González es un arquitecto venezolano que se encuentra desaparecido en territorio ecuatoriano desde el 11 de junio del 2023. Sus familiares piden ayuda para dar con su paradero.

Según un comunicado compartido por su familia, él llegó a Puerto López, provincia de Manabí, para vacacionar y avistar a las ballenas jorobadas.

Lo último que se conoce de él es que llegó a ese sitio de la costa ecuatoriana el domingo 11 de junio. En esa fecha subió contenido a sus redes sociales como una caminata por la playa y un ceviche que degustaba en el almuerzo. Sin embargo a las 14:00 subió un video en donde se lo ve asustado.

Ahí cuenta que dos sujetos armados a bordo de una motocicleta lo están siguiendo.

"Gente no sé qué hacer. Estoy en Puerto López, hay dos tipos persiguiéndome en una moto con una pistola (...) Me metí en una casa, no quieren llamar a la Policía y estoy muy asustado por favor ayúdenme", expresa con zozobra.

Desde esa fecha hasta las 16:30 de este 15 de junio no se conoce su ubicación.

Su familia realizó la denuncia en la Fiscalía de Quito, misma que fue derivada a la provincia de Manabí. El caso también se encuentra en conocimiento de organizaciones como Diálogo Diverso y Asfadec; y de las instituciones como la Embajada de Venezuela en Ecuador y la Defensoría del Pueblo de Manabí.

