Armados roban una peluquería en Cotocollao en 45 segundos

Una peluquería ubicada en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito, fue asaltada por tres hombres armados en la noche del viernes 24 de marzo de 2023.

Las cámaras de seguridad del local captaron los momentos de pánico que vivieron las víctimas del asalto.

En las imágenes se observa a 7 personas conversando en el interior del gabinete de belleza, entre las cuales estaban 4 mujeres, 2 hombres y un niño.

A las 23:51, los sujetos aprovecharon que la puerta lanfor se encontraba semi cerrada e ingresaron al lugar.

Con la frase atemorizante de "quietitos", los hombres requisaron a las víctimas mientras dos de ellos les apuntaban con armas de fuego y uno con un objeto cortopunzante.

Las personas fueron obligadas a despojarse de sus celulares y su dinero. Una de la víctimas incluso fue obligado a retirarse su chaqueta y entregársela a los armados.

45 segundos bastaron para que los hombres cometan su delito y se retiren del local ubicado entre las calles Chuquisaca y Bellavista. A una cuadra y media del lugar se ubica una Unidad de Policía Comunitaria (UPC).

Usuarios en redes sociales manifestaron su indignación luego de observarse en el video a los armados requisando y forcejeando con el niño que lloraba y les pedía que no le hicieran daño.

Ya no hay como ni cortarse el pelo. Delincuentes asaltan violentamente Peluquería en Cotocollao en Quito. Pelaron a todos y no el pelo si no Plata y celulares. Ecuador sin salida. La delincuencia es más. pic.twitter.com/eZUniLrxPr