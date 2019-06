Dos sucursales de una pastelería de Quito fueron asaltadas en nueve días

LEA TAMBIÉN

En apenas nueve días, dos sucursales de una conocida pastelería fueron asaltadas por desconocidos en Quito. Así lo informó hoy, miércoles 26 de junio del 2019, el administrador del último local que fue atracado la noche del lunes 24 de junio en la avenida García Moreno del sector de Llano Grande, extremo norte de la capital.

Él indicó que llegó al establecimiento, a las 07:50 del 25 de junio, y las puertas estaban abiertas. Posteriormente notó que las seguridades fueron vulneradas. “Coordinamos con la Policía y me indicaron que el hecho fue a las 23:10 del lunes, aproximadamente”.



Se llevaron USD 300 de la caja y las máquinas industriales para preparar las tortas. En total, el monto del robo asciende a USD 5 000. También se sustrajeron las memorias del sistema de videovigilancia, por lo que no existen las grabaciones de quienes les asaltaron.



Eso no ocurrió en el robo anterior reportado la tarde del 16 de junio en Carapungo, también en el norte. En la grabación, que dura 45 segundos, se observa a dos hombres que ingresan y asustan a los trabajadores. Uno les apunta con su arma de fuego, mientras otro se acerca a la caja del local. En total se llevaron USD 900.



Para el administrador del último local asaltado es lamentable no tener un registro de lo que pasó. “No es como el otro asalto, este fue más planificado”.

Solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de los locales aledaños a la pastelería. En estos solo se aprecia que el hecho fue perpetrado por cuatro personas, quienes se movilizaban en una camioneta. Se demoraron tres minutos en llevarse las máquinas y el dinero.



“No sabemos si nos siguen o si es venganza, maldad. Confiamos que no sea así, vamos a tomar medidas. Ya pusimos la denuncia”, acotó el administrador.



En tanto, los vecinos de Llano Grande coincidieron que los asaltos a personas son frecuentes en la avenida García Moreno. Han identificado que desconocidos se movilizan en motocicletas para atracar.



También les arrebatan los celulares, billeteras y carteras. Una vecina contó que los patrullajes de la Policía Nacional son escasos en la zona.

El capitán Luis Morales es jefe de control del Distrito de Calderón. Asegura que las vigilancias son permanentes con un patrullero y tres agentes en cada turno.



“Cuando hacemos patrullajes, obviamente, en ese momento, los delincuentes no van a cometer hechos delictivos. Pero cuando la Policía Nacional, por ejemplo, atiende otro hecho las bandas delictivas aprovechan para hacer daño”.



Asegura que organizan asambleas comunitarias permanentes con los vecinos para capacitarlos en temas de seguridad. Pidió a la gente que se comprometa a participar en esos encuentros y así evitar ilícitos.