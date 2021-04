El 48º presidente se escoge este domingo en la segunda vuelta

Por décima ocasión, desde el retorno a la democracia, el nuevo Presidente de la República se definirá después de una segunda vuelta electoral.

Son 13 099 150 ciudadanos que están empadronados para elegir al ocupante número 14 del Palacio de Carondelet desde 1979 (o el presidente constitucional 48 en la historia republicana). Es la misma cantidad de votantes registrados en los comicios del 7 de febrero.



A diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta, cuando se eligieron 137 asambleístas y cinco parlamentarios andinos, esta vez habrá una sola papeleta, de color rosa.



En la boleta, bajo las listas que los auspician, constan los nombres y las fotografías de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, binomio de Unes, a la izquierda; y a la derecha, los de Guillermo Lasso y Antonio Borrero, de la alianza Creo - Partido Social Cristiano (PSC).



El ganador será aquel que obtenga la mitad más uno de los votos válidos. Así, en la práctica, los votos nulos y blancos no se cuentan y los votos válidos son los que crean el universo con el que se tomará en cuenta al ganador de la contienda.



Desde el retorno a la democracia en 1979, tres candidatos presidenciales lograron ‘remontar’ sus resultados de primera vuelta: León Febres Cordero venció a Rodrigo Borja en 1984; Abdalá Bucaram Ortiz le ganó a Jaime Nebot en 1996; y Rafael Correa hizo lo propio en el 2006 tras derrotar a Álvaro Noboa.



La militancia de unes esperará los resultados en quito



Al igual que en la primera vuelta el candidato presidencial de Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, no podrá ejercer su derecho al voto este domingo, ya que se encuentra empadronado en México, donde cursaba un doctorado en la Unam.

Andrés Arauz (Unes) cerró la campaña de la segunda vuelta con una concentración efectuada el jueves en el Parque Cumandá. Foto: Galo Paguay / El COMERCIO



Hasta las 14:00 de ayer, su equipo de campaña no confirmó las actividades que cumplirá el aspirante durante la jornada de sufragio. El 7 de febrero Arauz acompañó a votar a su abuela adulta mayor en el sector del Itchmbía, centro de Quito.



El jueves último Arauz cerró la fase proselitista en Crucita (Manabí) y en el Parque Cumandá, en el Centro Histórico de la capital. Ahí pidió a sus seguidores “cuidar los votos” en las urnas y en las calles, a través del control electoral de Unes.



“El domingo 11 de abril, a las 19:00, en cada provincia, en cada cantón, vamos a salir a celebrar el triunfo popular”, mencionó el candidato.



Carlos Rabascall, su compañero de fórmula, en cambio, sí está habilitado para votar en la capital. Según información del Consejo Nacional Electoral (CNE), está empadronado en la junta 4 de la Academia Cotopaxi, institución educativa ubicada en al norte de la urbe. Su equipo de comunicación informó que prevé sufragar a las 08:00.



La alianza Unes anunció que se tenía previsto efectuar un evento a las 17:00, una vez que concluya la votación y termine el silencio electoral, junto con sus militantes.



La adeptos de Unes se reunirá en el Hotel Mercure, en Quito, para recibir los resultados oficiales que transmita el Consejo Nacional Electoral (CNE). En el mismo lugar esperaron la información de la jornada en la primer vuelta.



En las últimas horas, Arauz compartió en sus redes sociales videos de los acuerdos que logró esta semana con representantes de organizaciones indígenas, trabajadores y gremios, en la víspera del balotaje.



Lasso se pronunciará cuando haya una diferencia marcada



El candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, tiene previsto sufragar hoy al mediodía, en Guayaquil.



De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, votará en la junta receptora del voto 227, de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño, ubicada en la av. Miguel H. Alcívar y calle Benito Juárez, en el norte de la urbe porteña.

Guillermo Lasso (Creo-PSC) dio fin a su campaña electoral con una concentración en el río Guayas, en el Puerto Principal. Foto: Cortesía



El presidenciable luego acompañará a votar a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y a sus hijos. Estos serán los únicos actos públicos que realizará en la jornada del balotaje. Después no tiene previsto realizar más actividades. Sin embargo, su equipo se concentrará en el cierre de las elecciones, que está previsto que se active a las 18:00 en el Centro de Convenciones de la ciudad.



“No sale al Centro de Convenciones sino hasta que exista una diferencia entre un candidato y el otro y pueda pronunciarse para dar una rueda de prensa. Y si el margen es estrecho, no se va a pronunciar hasta que existan datos oficiales y con más del 50%, esas son las condiciones”, se informó ayer.



Además, se agregó que pasará únicamente en su domicilio en Samborondón. No tiene previsto viajar a otra ciudad de Ecuador este día.



Mientras tanto, Alfredo Borrero, el compañero de fórmula de Guillermo Lasso, tiene previsto realizar su sufragio a las 15:30 en el colegio La Dolorosa, en el norte de Quito.



Los postulantes guardaron silencio electoral desde la madrugada del viernes, tras el término de la campaña electoral. Guillermo Lasso escogió Guayaquil para concluir con sus actividades proselitistas del balotaje, lo hizo desde el Malecón Simón Bolívar, en pleno centro.



Mientras el candidato de Creo-PSC pronunciaba su discurso final, en el fondo se ubicaron varias embarcaciones sobre el caudaloso río Guayas, desde las que flamearon banderas de Ecuador.