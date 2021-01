'La segunda ola es más agresiva', confirma la Ministra de Salud de Perú

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, afirmó este miércoles 27 de enero del 2021 que la segunda ola de covid-19 "es más agresiva" que la primera al afectar a más personas de mediana edad y agravar más rápidamente la salud de los más mayores.

Durante una conferencia de prensa del Gobierno peruano para explicar las medidas de apoyo económico durante la nueva cuarentena decretada para nueve regiones del país del 31 de enero al 14 de febrero, Mazzetti indicó que es probable que Perú registre más casos en la segunda ola que en la primera, como ocurre en Europa.



Con más de 40 000 fallecidos reportados por las cifras oficiales, Perú mantuvo durante varios meses la tasa de mortalidad más alta del mundo por covid-19 hasta que fue adelantado por otros países europeos a los que la segunda ola llegó antes.



Mazzetti achacó el comportamiento más agresivo del virus en esta segunda ola a sus distintas variantes surgidas en distintos países.



"Al menos tenemos constancia de que una de ellas está en el país", dijo la ministra en referencia a la mutación británica, aunque existen serias sospechas de que también estaría circulando en la región amazónica de Loreto la variante del Amazonas originada en Manaos (Brasil).



Vacunas aún sin fecha concreta



Sobre la llegada de la vacuna, Mazzetti evitó dar fechas concretas al primero de los 38 millones de dosis que el Gobierno peruano se comprometió a adquirir al laboratorio chino Sinopharm pero garantizó que estarán en los próximos días, probablemente una vez que haya iniciado la cuarentena el próximo lunes.



La titular de la cartera de Salud precisó que este nuevo confinamiento decretado para diez de las veinticinco regiones de Perú será más amable que el primero, pues la población podrá salir a la calle durante una hora, al contrario de la anterior, donde solo se permitía salir de la casa para las compras necesarias.



En ese sentido, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, reconoció que "ninguna medida tendrá éxito a menos que la ciudadanía se comprometa activamente en esta lucha".



Bono para 4,2 millones de hogares



Por ello, el Ejecutivo peruano anunció la entrega de un bono de 600 soles (unos USD 164) para 4,2 millones de hogares en situación vulnerable de las regiones afectadas por el nuevo confinamiento.



Será el tercer bono de este tipo que entregue el Gobierno desde el inicio de la pandemia tras los dos repartidos anteriormente durante la primera cuarentena que no evitaron que buena parte del más de 70% de trabajadores informales que tiene la economía peruana y que viven al día saliesen a la calle para seguir trabajando.



Vargas fue enfática en exhortar a la población a que no acuda a las oficinas del Banco de la Nación (BN) para cobrar el bono, algo que provocó grandes aglomeraciones el año pasado y se convirtió en un vector de contagios de la covid-19.



Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha encontrado de qué otra forma entregará la ayuda económica a estos sectores de la población de bajos recursos que usualmente no tienen cuenta bancaria ni a veces acceso a internet.



"Indudable" impacto económico



Sobre la duración del nuevo confinamiento, la primera ministra, Violeta Bermúdez, apuntó que, aunque el Gobierno estima 14 días, puede alargarse, o también acortarse si la situación mejora de repente.



Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, que hace un mes aseguraba que no habría una segunda ola porque en Perú ya había un tsunami, reconoció que "estamos en un momento en que la prioridad la tiene claramente la salud, porque estamos en una segunda ola".



Mendoza admitió que las medidas anunciadas "indudablemente un impacto económico, pero en este momento hemos considerado que hay que hacer un sacrifico macroeconómico para proteger la salud".



No obstante, mantuvo su proyección en que la economía peruana crecerá en 2021 alrededor de un 10% después de que en 2020 sufriese la mayor recesión de Latinoamérica con una caída estimada en -12%.