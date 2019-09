El sector de alimentos aplicará tres medidas por el Hoy no circula

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los dueños de comercios que ofrecen alimentos aplicarán tres medidas para afrontar la nueva restricción vehicular que se aplicará en Quito a partir del lunes 9 de septiembre.

Ese día, entrará en vigencia el Hoy no circula. Esta medida municipal impedirá el tránsito de automotores particulares, camiones, taxis y motocicletas de acuerdo con el último dígito de la placa. La medida se aplicará en el mismo perímetro que funciona el Pico y placa, de lunes a viernes, en una franja de 15 horas: desde las 05:00 hasta las 20:00.



Mientras se encuentre vigente esta restricción, se modificarán los días de entrega de alimentos y las jornadas de abastecimiento de productos. En algunos casos, se contratará o comprará otro automotor para operar, refirieron representantes de estos comercios.



En las bodegas del Mercado Mayorista, por ejemplo, Germania Córdova, asistente contable de la distribuidora Merckato.com, señala que se reprogramarán las entregas de los productos a sus clientes. Entre estos se encuentran tiendas, supermercados y restaurantes ubicados en Quito y Los Chillos. “Es la única opción que tenemos”, manifiesta.



Esta distribuidora cuenta con cuatro camiones, pero tres de ellos tienen placas terminadas en seis. Es decir, no pueden circular el miércoles. Con el Hoy no circula, Merckato.com calcula que ese día tendrá pérdidas por USD 8 000.

La bodega SuperMas, que funciona también en el Mercado Mayorista, suspenderá ciertas entregas los lunes y miércoles, porque los dos automotores que emplea para esta actividad tiene placas terminadas en 1 y 6.



Elizabeth Terán, administradora del local, asegura que la medida ocasionará pérdidas por unos USD 4 700, “que equivale a un día de trabajo”. Por esto, espera, a mediano plazo, comprar otro camión.



En DimaxyComp, Si Mercado y Distribuidora de Harinas al por mayor, otras bodegas de este centro de abastos quiteño, se han considerado las mismas estrategias ante la medida.



Además, se analiza qué acciones se tomarán con el personal que, por esta medida, no trabajará en estos días.



Para este segmento, no es viable realizar las entregas fuera del horario del Hoy no circula, porque implicaría pagar horas extras a los conductores y ayudantes. Además, consideran que, hacerlo por la madrugada (antes de las 05:00) o por la noche (después de las 20:00), “es peligroso”.

Los propietarios de negocios que no pueden suspender o modificar actividades tienen previsto contratar otro automotor para cumplir con sus clientes, aunque esto implique un incremento de costos.



En el caso de los supermercados de la urbe, Diego Ruiz, gerente de Mi Mercado en Línea, que entrega las compras a domicilio, tiene previsto contratar una furgoneta extra para cumplir con los pedidos. “No podemos reprogramar las entregas, porque esto afectaría a nuestra marca”, detalla.

La contratación de una furgoneta adicional, según Ruiz, implicará que sus costos se encarezcan entre 8 y 10%.



Edwin Hugo Rojas, presidente de la Asociación de Panificadoras de Pichincha, dice que para cumplir con la distribución de panes, pasteles y bocaditos están también obligados a contratar camionetas.



La entrega de alimentos de este segmento se realiza diariamente entre las 05:00 y 10:00, y entre las 15:00 y las 19:00. “En promedio contratar camionetas para cumplir con estos recorridos significará un gasto extra de USD 60 al día”.

Para analizar esta situación, el gremio, integrado por más de 200 socios, se reunirá este miércoles 4 de septiembre. Luego de esto se remitirá un oficio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, exponiendo la postura del sector.



La Cámara de Comercio de Quito ha mantenido reuniones con autoridades del Municipio para exponer el impacto que tiene esta medida en el sector productivo. Hoy está planificado mantener un nuevo diálogo, expresó Patricio Alarcón, presidente del gremio.

Alarcón precisa que esta medida afectará en un 20% la actividad en los locales que despachan a diario. Además, indica que en caso de que se contrate personal adicional para mantener los flujos de trabajo se deberá cumplir lo que establece la normativa laboral vigente, lo cual aumentará costos.