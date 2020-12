Salud alerta a ciudadanía a que siga protocolos de bioseguridad durante compras navideñas

Los días previos a la Navidad, las familias planifican compras de regalos para sus seres queridos. Juguetes, ropa y dispositivos electrónicos están dentro de los destacados. Sin embargo, en este año marcado por la pandemia de covid-19 debe primar el cuidado y la protección durante ese tipo de salidas.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alerta a la ciudadanía para que tome medidas de bioseguridad, durante las compras y festividades navideñas. El motivo principal es que el país superó el umbral de los 200 000 contagios de coronavirus confirmados.



Hasta el martes 15 de diciembre del 2020 se reportaron 202 356 infectados en el país. Es decir, 176 más de lo registrado el lunes 14 del presente mes. Y el número de fallecidos alcanzó los 13 896: 9 357 confirmados y 4 539 probables.



En varias ocasiones, el MSP ha insistido que en el país todavía hay una transmisión comunitaria del virus, debido a las aglomeraciones e incivilidades (falta de cultura y civilidad de la población). Esto contribuye al incremento de diagnósticos.



Además, señaló que de las últimas pruebas científicas la mayoría de los nuevos brotes se dan por transmisión silenciosa. Es una combinación de la etapa presintomática (antes del aparecimiento de las molestias) y las infecciones asintomáticas (quienes tienen el virus, pero no presentan malestar).



En ese sentido, el MSP recomienda lo siguiente:





-Usar correctamente de la mascarilla que debe cubrir la boca y la nariz. Las personas deben permanecer con ella dentro y fuera del centro o local comercial.



-Evitar el consumo de alimentos o bebidas dentro de esos espacios, para no tener que retirarse el cubrebocas.



-No tocarse la cara o la mascarilla durante su estadía en el local comercial.



-Desinfectarse las manos y prendas de vestir al entrar y salir de los almacenes. Puede llevar alcohol líquido o gel.



-No tocar los objetos que están en percha, si no los va a comprar.



-Si acude a un negocio es preferible evitar hacerlo en familia; no se aconseja ir con niños ni adultos mayores.



-Evite aglomeraciones, en especial, en horas pico como mediodía, pasadas las 17:00 o fines de semana.



-Los almacenes laboran con un aforo reducido, por lo que deberá esperar en la fila a una distancia mayor a un metro y medio.



-Las compras virtuales son una opción ideal durante estas épocas de pandemia. Adquiera sus regalos por medio de redes sociales o páginas web, con el fin de evitar movilizaciones innecesarias o exceso de ciudadanos en las tiendas.



-Al llegar a casa es importante lavarse bien las manos o bañarse para no poner en riesgo a la familia.