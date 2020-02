Rusia prepara ley para deportar extranjeros con infecciones como coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rusia prepara un proyecto de ley que permitirá deportar a extranjeros y apátridas con infecciones peligrosas para la sociedad, entre ellas el coronavirus.

Se trata de una lista de 16 enfermedades aprobadas por el gabinete del primer ministro, Mijaíl Mishustin, y que incluye, entre otras, la peste, el cólera, la tuberculosis, el VIH, el ántrax y el coronavirus, según el diario Izvestia, que ha tenido acceso al proyecto de ley.



El jefe del Gobierno adelantó este lunes la posibilidad de que Rusia deporte a extranjeros que tengan el coronavirus, si bien no dio más detalles.



El Gabinete de Ministros ha tomado esta medida porque actualmente Rusia carece de una ley que defina el procedimiento de ejecución de las órdenes de deportación y expulsión administrativa de extranjeros y apátridas con enfermedades peligrosas para la sociedad, señala Izvestia.



Según argumenta el Ejecutivo de Mishustin, la ausencia de una ley afecta negativamente la situación sanitaria y epidemiológica y la seguridad higiénica de los rusos.



Para poder hacer efectivas las expulsiones, el Ministerio del Interior ha preparado enmiendas a tres artículos de la ley sobre el estatus jurídico de los ciudadanos extranjeros en Rusia.



El proyecto de ley propone en concreto otorgar poderes al Ministerio del Interior de Rusia y a otros organismos federales para determinar los detalles del transporte de extranjeros y personas apátridas y tomar las decisiones sobre su deportación o readmisión.



También el Ministerio de Salud, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) y los organismos de vigilancia sanitaria y epidemiológica tendrán esa facultad.



Estas agencias, junto con el Ministerio de Justicia, determinarán el procedimiento para la expulsión de extranjeros enfermos de Rusia. También serán responsables de la implementación de los tratados internacionales sobre la deportación de estas personas.



El gabinete señala no obstante que al expulsar a los extranjeros o apátridas enfermos de Rusia se les debe proporcionar tratamiento, acompañamiento y transporte, y además es necesario desarrollar requisitos para el cumplimiento de las medidas de higiene y reglas de conducta en lugares públicos.



El proyecto de ley se presentará probablemente en marzo al gabinete y en mayo podría ser enviado a la Duma o Cámara Baja, donde ya cuenta con el partido oficialista Rusia Unida, del socialdemócrata Rusia Justa y del Partido Liberal Democrático (LDPR).



El miembro del "presidium" de la Cámara Médica Nacional Yuri Komarov dijo por contra a Izvestia que, en su opinión, todos los extranjeros enfermos deben ser tratados en Rusia y que las deportaciones "son innecesarias" y violentas para las personas.



Alexander Brod, miembro del Consejo de Derechos Humanos adscrito a la Presidencia, opinó que "un extranjero debe tener derecho a la atención médica mientras se encuentra en el territorio de la Federación Rusa y no se deben violar sus derechos humanos".



Pero por otro lado "el Estado tiene la obligación de proteger su seguridad nacional, incluso de enfermedades víricas graves que son fatales y se propagan rápidamente", añadió.