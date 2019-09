Rusia acusa a EE.UU. de negar visas a delegados de la ONU

LEA TAMBIÉN

El Kremlin acusó a Washington el martes 24 de septiembre del 2019 de violar sus obligaciones internacionales al negar visas a una delegación rusa que tiene que asistir a la Asamblea General de la ONU y amenazó con tomar “acciones severas” a modo de respuesta.

“Es una situación preocupante y esto no es aceptable”, dijo a los periodistas el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov. “Es una violación directa de las obligaciones internacionales de Washington. Esto no es una visita bilateral”.



Las acciones de Washington exigen, según el portavoz, una “reacción dura” de Moscú y de la ONU.



La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, dijo el martes en la red social Facebook que “varios miembros de la delegación oficial rusa” no habían recibido sus visas estadounidenses. El ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó al jefe adjunto de la misión de Estados Unidos en Moscú y le entregó una nota de protesta, informó la prensa rusa.



La embajada de Estados Unidos en Moscú no hizo comentarios por el momento.



Las relaciones entre Moscú y Washington están en su nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría, debido a las acusaciones sobre una presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.



Aunque Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han tratado de paliar la tensión, las relaciones bilaterales siguen siendo complicadas.



Los funcionarios de la administración Trump critican regularmente a Moscú por ciertas prácticas y violaciones de derechos, especialmente en Ucrania y Siria.