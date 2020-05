En el cantón Rumiñahui hay nuevas reglas para taxis

LEA TAMBIÉN

En Rumiñahui ya están vigentes nuevas normas para el servicio de taxis. La consigna es cuidar la salud de los conductores y los pasajeros del transporte comercial, taxis y camionetas de transporte de Rumiñahui. Desde este 4 de mayo del 2020, se dispuso a los gerentes y operadores las medidas de seguridad de carácter obligatorio.

En las normas se incluye el uso de equipos de protección (guantes, mascarillas, gafas), así como implementar en el vehículo una lámina de separación entre el conductor y el pasajero para evitar el contagio.



Del mismo modo, las unidades deberán portar gel y alcohol en atomizador, y mantenerlos al alcance del usuario. A la par, los billetes o monedas para el pago del servicio deben ser desinfectados.



Las ventanas de los vehículos deberán permanecer abiertas para que haya ventilación. A la par, se definió que en caso de que un pasajero no porte mascarilla, no se le brindará el servicio de transporte.



En caso de que el conductor tenga síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, no debe trabajar. Debe buscar atención médica y aislarse.



Los taxis y camionetas (de una o doble cabina), solo podrán transportar un pasajero. Se definió también que los vehículos brindarán el servicio de 05:00 a 22:00, según el último número de la placa, empezando el lunes en 1 y 2, hasta llegar al viernes, con 9 y 0. Sábado y domingo ningún vehículo puede circular.



Según declaraciones del alcalde Wilfrido Carrera Díaz, presidente del COE Municipal, “todos tenemos la obligación de respetar la normativa, el comportamiento ciudadano es clave para afrontar está emergencia. Nosotros hacemos la parte técnica, y la ciudadanía debe aportar con su buen comportamiento”.



Desde que empezó la emergencia sanitaria se han atendido 4 362 llamadas de emergencia en Rumiñahui, 4 684 alertas (1 321 son de Sangolquí); 264 por aglomeraciones, 43 por posible caso covid-19, 30 denuncias de violencia de género y 11 avisos por posibles levantamientos de cadáveres.



Sin embargo, informó el Municipio, el 52% de llamadas realizadas al ECU 911 son falsas, por esta razón, se empezará a sancionar a las personas que hagan mal uso de esta línea, desde USD 100 hasta, incluso, la prisión.



La Alcaldía también indicó que sobre el fallecimiento de un ciudadano la semana pasada en el cantón se prevé que en las próximas horas se conocerán los resultados que determinarán si la causa fue covid-19.