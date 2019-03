Robos y asaltos preocupan a los moradores de los barrios de Quito

LEA TAMBIÉN

La inseguridad es uno de los retos de la próxima administración municipal, en Quito, de cara a los próximos cuatro años. Datos del Ministerio del Interior refieren que los robos a personas se incrementaron en un 5,77% durante el 2018.

En el 2017 se reportaron 6 275 casos, mientras que el año pasado hubo 6 637. En enero del 2019 se registraron 506 y en el mismo mes del 2018 fueron 518.



Este Diario recorrió 12 zonas de la urbe y las quejas son unánimes en cuanto al incremento de los robos a personas. Los vecinos piden que se refuercen los patrullajes y la presencia de policías.



Una de las medidas que se han implementado para afrontar la situación son las alarmas comunitarias. La directora metropolitana de Seguridad Ciudadana, Cristina Mesías, señala que hay 1 201 en las nueve administraciones zonales del Distrito Metropolitano.



Cada equipo cubre a 24 familias, en total son 28 824 familias que se benefician en toda la urbe. Los aparatos están interconectados a una plataforma tecnológica, diseñada para su monitoreo y administración.



Las centrales reciben alertas mediante pulsadores de teléfonos celulares y fijos. Esas cifras varían frente a las que presentó el exalcalde Augusto Barrera al final de su mandato en el período 2009-2014. En su informe de gestión, él indicó que se instalaron 7 563 sistemas de alarmas en 2 600 vecindarios con una inversión de USD 3,6 millones.



Para Mesías, esos aparatos son una medida disuasiva para enfrentar a la delincuencia, pero lo más importante es que los vecinos se organicen de forma comunitaria y se apoyen. “Con eso no queremos decir que le deben atrapar a un ladrón, sino que hay otros mecanismos como alertar a los vecinos y la Policía sobre lo que sucede”.



Así ocurrió en la quebrada El Censo localizada junto al intercambiador de El Trébol el 27 de febrero. Ese día, la Policía detuvo a cinco hombres que luego de asaltar a una mujer se escondieron en la hondonada. Le quitaron su celular y una billetera, la cual fue hallada con la ayuda de los transeúntes en medio de la basura. Luego se encontró el teléfono.



Édgar Naranjo es vicepresidente de la Federación de Barrios de Quito. A su criterio, las alarmas comunitarias son una buena alternativa para afrontar la inseguridad, pero el problema radica en que los delincuentes se perfeccionan en su forma de operar y atacan con mayor rapidez. Él coincide que la gente debe unirse para afrontar el problema.



Asimismo, cada vez es más frecuente que desconocidos utilicen vehículos para asaltar a transeúntes. Por ejemplo, en Alma Lojana, un vecindario ubicado en el oriente, a pocos metros de la av. Simón Bolívar, se vive una situación tensa.



Los vecinos han identificado a personas que circulan en carros sin placas y asaltan. “La situación es complicada, porque lo hacen por las noches”, señala un morador. Dice que el lugar más peligroso se ubica debajo del puente junto a la parada. “Desde las 21:00 no se puede caminar tranquilo”.



Lo mismo sucede en los sectores de La Argelia y Oriente Quiteño. La gente, que vive en alerta, ha reconocido a hombres que circulan en vehículos sin identificaciones.



Aseguran que los atracos ocurren a cualquier hora. Por la noche es peligroso salir a caminar. “Hace un mes, una chica fue víctima de un asalto terrible. Desconocidos trataron de secuestrarla en un carro”, contó una moradora.



La joven gritó desesperadamente y los moradores salieron a auxiliarla. Las alarmas comunitarias se encendieron, por lo que los desconocidos huyeron. “A mis hijos, de 14 y 15 años, les robaron. Les amenazaron con puñales”, agregó.



También se han producido casos de robos perpetrados por personas que se movilizan en vehículos de color amarillo. El 11 y 15 de febrero, dos ciudadanos fueron asaltados de forma similar en dos puntos diferentes del norte de Quito.



Tras quitarles sus pertenencias y agredirlos con gas pimienta en el rostro, ambos fueron abandonados en otros sectores del noroccidente de Quito. El robo en motos también es frecuente, sobre todo en parroquias como Alangasí, en el valle de Los Chillos.



Las propuestas de los 18 candidatos

Xavier Buendía /Lista 1

Declarar la emergencia en seguridad y crear un comité de operaciones especiales.

Andrés Benavides / Lista 3

Trabajo con la Policía Nacional, municipal y comunidad para integrar la organización barrial.

María Sol Corral /Lista 4-17

Crear comités de seguridad en barrios, escuelas y colegios. Iluminar espacios públicos.

Luisa Maldonado / Lista 5

Optimizar la inversión de los recursos destinados a la seguridad. Instalar alarmas comunitarias.

Paola Vintimilla /Lista 6

Alianzas estratégicas con la empresa de seguridad privada para brindar seguridad en los parques.

Édgar Jácome /Lista 7

Crear una guardia municipal para proteger el espacio público, con un cuerpo armado y equipado.

Andrés Pasquel /Lista 8

Crear consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, con la participación de la Policía.

Carlos Sevilla /Lista 9

Su oferta es Seguridad y respeto; generar empleo a través del turismo y la industria local.

Víctor Hugo Erazo / Lista 10

Programa de rescate de las diferentes zonas de la urbe, sobre todo del Centro Histórico.

Olivio Sarzosa /Lista 11

En su plan de trabajo para la Alcaldía no aborda el tema de la seguridad.

Paco Moncayo /Lista 12

Articular una red entre Municipio, Ministerio del Interior, Policía, etc. Crear consejos de seguridad.

Pablo Dávalos /Lista 18

Promover políticas de seguridad que se integren a los esfuerzos realizados por Gobierno y Policía.

Jorge Yunda /Lista 19

Vigilancia con tecnología de punta. Liderazgo con respaldo a la Policía y a los agentes de tránsito.

Juan Carlos Holguín /Lista 21 Redefinir el rol de agentes metropolitanos para que sean la fuerza de seguridad de la gente.

Juan Carlos Solines /Lista 33 Coordinar con el Ministerio del Interior y la Policía. Mejorar el trabajo de agentes de tránsito.

César Montúfar / Lista 51

Crear el Sistema Metropolitano de Seguridad Público-Ciudadana. Profesionalizar a la AMT.

Patricio Guayaquil / Lista 70

Alarma ciudadana; lugares iluminados; convenios y alianzas con diferentes instituciones.

José Vásquez /Lista 71

Crear el Plan Maestro de Seguridad. Fortalecimiento de las brigadas de seguridad barriales.