Risas, gestos y balbuceos; el diálogo de una mamá con su hija de 15 meses que arrasa en redes sociales

Una mamá junto a su niña de 15 meses protagonizan un video que se ha viralizado en redes sociales. La gracia de ambas conquistó a los cibernautas.

En el video aparece la madre de la niña mientras intenta darle de comer. Carito Padilla comienza diciéndole:"Usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo", mientras Angelina, de 15 meses, la mira y le hace gestos con las manos.



La madre Carito Padilla le explica lo saludable de comer mientras la niña le hace caras y le intenta decir algo con balbuceos, acompañada de gestos con las manos. El divertido video protagonizado por ambas se viralizó en la red social Facebook tras ser subido a la plataforma de YouTube.



La mujer subió el video a Facebook donde ya tiene más de 17 000 reproducciones, 32 000 comentarios y fue compartido más de 546 000 veces.



Al final de la filmación, la mujer se resignada porque Angelina no quiere comer y dice "No comió la papa, comió banana, yogur, pero no la comida".