Ricardo Roselló hace nuevos nombramientos un día antes de renunciar

A un día de formalizar su renuncia, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este jueves 1 de agosto del 2019 varios nombramientos y firmó sendos proyectos de ley relativos a la violencia machista y a las personas con discapacidad.

Desde que el pasado 24 de julio anunciara oficialmente su dimisión, tras 12 días de protestas por su participación en un chat en el que junto a varios asesores insultaban a diversos colectivos, Rosselló firmó alrededor de ocho medidas.

Hoy convirtió en Ley el Proyecto de la Cámara 2007 que crea una licencia especial para empleados con situaciones de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o acecho grave.



Además, firmó el Proyecto de la Cámara 2034, que atiende diferentes aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidades y limitaciones físicas.



También nombró a Jennifer M. Storipan como directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA, en inglés), y a James Robert Collins como miembro de la Junta de Directores de Invest Puerto Rico, que promociona la inversión en la isla.



Asimismo, Rosselló designó a la Junta de Directores del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación.



Por su parte, su esposa, Beatriz Rosselló, salió a saludar a varios seguidores de su marido que se habían apostado en las afueras de La Fortaleza, sede del ejecutivo, y les agradeció el apoyo.



A las 17:00 de este viernes 2 de agosto del 2019 está previsto que Ricardo Rosselló formalice su dimisión. La sucesión se encuentra en el aire aún.

Por mandato constitucional le debería suceder el secretario de Estado, puesto vacante actualmente, seguido del secretario de Justicia, cargo que ostenta Wanda Vázquez.



El miércoles Rosselló propuso al abogado Pedro Pierluisi como candidato a la secretaria de Estado, quien juró su cargo a falta de ser confirmado este jueves por la Asamblea Legislativa.



Sin embargo, la Cámara de Representantes aplazó la decisión hasta mañana, mientras que el Senado lo hará el lunes 5 de agosto.



Los interrogantes surgen de la interpretación que los propios legisladores, analistas, abogados y medios locales hacen de la Constitución de Puerto Rico y de una enmienda a la Ley 7 de 1952 que establece la sucesión al cargo de gobernador.



La Carta Magna señala que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador.



Tras la reunión de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, dijo en una conferencia de prensa que el solo hecho de que una de las dos Cámaras rechace la propuesta de Pierluisi como secretario de Estado, no le permite ser gobernador.



Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera, dijo que "no hay crisis constitucional ya que Pierluisi ya fue juramentado" ayer, a falta de su confirmación hoy, que finalmente no se ha llevado a cabo.



Sin embargo, no respondió a preguntas de los senadores de la oposición, de quien se haría cargo de la gobernación.



El propio Pierluisi, quien se acercó al Senado a escuchar la intervención del presidente de la Cámara Alta, dijo a los medios que se "estará evaluando desde el punto de vista legal" quien debe ser el gobernador con la situación creada.