Estas son las restricciones a tomar en cuenta durante el fin de semana del 17 y 18 de abril

Desde las 20:00 de este viernes 16 de abril del 2021, inicia el cambio de horario en la restricción para los vehículos particulares. El Municipio de Quito acogió lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional que ordenó que se prohíba el tránsito desde esa hora hasta las 05:00.

Sin embargo, ante el aumento de casos de covid-19 en la capital hay otras restricciones que se deben tomar en cuenta durante este fin de semana entre el sábado 17 y domingo 18 de abril del 2021.



Movilidad



Los sábados y domingos entre las 05:00 y las 20:00, en el Distrito Metropolitano hay libre movilidad según el Municipio. Sin embargo, pasadas las 20:00 rige la restricción de circulación excepto para los vehículos de sectores estratégicos, traslados al aeropuerto y emergencias.



Parques



Las últimas disposiciones tanto del COE como del Cabildo quiteño no alteran la apertura de los 15 parques metropolitanos. Sin embargo se mantiene el horario de 06:00 a 17:00 para su uso, según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).



Las zonas con prohibición de uso son: gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley. La decisión se tomó porque en esos espacios no se mantiene el distanciamiento social necesario.



Se pueden utilizar las áreas para senderismo, ciclovías, pistas atléticas, canchas de tenis (previa reserva en la administración de los parques) y de contemplación.



Cines



El aforo permitido por actividad económica no ha variado. La Resolución 060 de la Alcaldía establece que para los cines está permitido el 30%.



Cadenas como Supercines, Cinemark y Multicines ofrecen una programación regular con estrenos y ciclos de cine que se promocionan a través de sus redes sociales y páginas web. Dichas cadenas tienen horarios que se ajustan a las restricciones de circulación nocturna.



Bares y discotecas



En Quito continúan suspendidas las Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE) para los bares, discotecas y centros de entretenimiento nocturno. Tampoco se pueden tramitar u otorgar los permisos para eventos públicos.



Centros Comerciales



El horario de atención de cada local o centro comercial depende de su administración. Actualmente no existe una Resolución municipal que establezca horarios como parte de las medidas para enfrentar el covid-19.



Sin embargo se debe tomar en cuenta que desde las 20:00 de hoy está prohibida la circulación de los vehículos particulares.



Licor



En Quito está vigente la prohibición de consumo de licor en el espacio público. Esto incluye el consumo dentro de los vehículos que se ubiquen en las zonas públicas.

Transporte



El circuito El Recreo- El Labrador del Trolebús operará este sábado desde las 06:00 hasta las 20:00. El recorrido Quitumbe-Colón, en sentido norte-sur, trabajará desde las 06:05 hasta las 18:00. En el sentido contrario solo hasta las 17:00. Además, el circuito Quitumbe-El Recreo, en el trayecto norte-sur, desde las 06:00 hasta las 20:40. En el sentido opuesto solo hasta las 19:40.



Para el domingo, el circuito Recreo- El Labrador atenderá desde las 06:00 hasta las 19:00. El Qutimbe-Colón trabajará desde las 06:05 hasta las 17:00 en el sentido norte-sur.; mientras que en el sur-norte hasta las 16:00. El recorrido Quitumbe-El Recrero prestará su servicio desde las 06:00 hasta las 19:40; mientras en el sentido opuesto hasta las 18:40.



El sábado, el circuito Río Coca-Playón de La Marín de la Ecovía operará entre las 06:00 y 19:55 en sentido norte-sur. El recorrido sur-norte operará hasta las 20:25. Además, el circuito Guamaní- Marín Central funcionará desde las 06:00 hasta las 20:25 en el sentido norte- sur. El sur-norte solamente hasta las 19:50.

La Ecovía atenderá en su recorrido Río Coca- Playón de La Marín desde las 06:00 hasta las 18:55 de norte a sur; mientras que de sur a norte hasta las 19:25. El circuito Guamaní-Marín Central desde las 06:00 hasta las 19:25 de norte a sur y de sur a norte hasta las 18:45.