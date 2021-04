La restricción vehicular en la noche empieza este 16 de abril en los cantones

La prohibición de circulación de los vehículos particulares circulen por la red vial estatal, desde las 20:00 hasta las 05:00, durante los viernes, sábados y domingos, tiene apoyo.

En Guayaquil, Allan Hacay, secretario del COE cantonal, indicó que la medida es necesaria para reducir las actividades de ocio, relacionadas con el aumento de casos de covid-19 y el colapso hospitalario.



El COE nacional dispuso que la restricción, que se pone en marcha desde hoy, esté vigente durante abril. También exhortó a los COE cantonales de 11 provincias que apliquen una acción similar en sus localidades, debido a la grave situación sanitaria. Estas son Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Zamora y Santa Elena.



En Quito se aplica la restricción desde este viernes 16 de abril.



Guayaquil ya puso en marcha la medida, que regirá en el cantón hasta el 2 de mayo, según información de la Agencia de Tránsito y Movilidad.



La transportación pública se mantendrá con horarios limitados. Los buses urbanos empezarán sus recorridos a las 05:00 y deberán culminar sus operaciones antes de las 21:30.



El sistema Metrovía operará de 05:30 a 20:30, de lunes a sábado. Los domingos el horario se reduce de 06:00 a 20:00. Y, el sistema Aerovía cumple con su servicio de 06:00 a 20:00.



Los controles en las vías y actividades comerciales están a cargo de 1 800 funcionarios municipales, entre agentes de tránsito, policías y personal de Justicia y Vigilancia.



Los indicadores de covid-19 en Guayaquil se mantienen al alza. 80 personas esperan de una cama en cuidados intensivos y la mortalidad es elevada. Marzo cerró con 503 defunciones y solo en los primeros días de abril registra 354 decesos.



En el sur del país, los COE cantonales de Cuenca y Loja apoyarán con los controles a la circulación vehicular en las carreteras de su competencia.

Efraín Muñoz, coordinador del Municipio de Loja, solicitó a la ciudadanía que no salga de sus hogares, sino se trata de una necesidad urgente, para evitar sanciones. “Vivimos una situación crítica por la irresponsabilidad ciudadana”.



Mencionó, por ejemplo, que del 29 de marzo al 11 de abril atendieron 387 llamadas de emergencia: 311 fueron por casos de personas que bebían en las vías y espacios públicos y 20 por fiestas clandestinas.



En Ambato, capital de Tungurahua, la restricción vehicular en las calles del cantón se mantendrá de 23:00 a 05:00.



Según Héctor Cobo, responsable de Riesgos del Municipio, las medidas adoptadas por el COE nacional son importantes para frenar el contagio, debido a que una de las formas de transmisión del virus es mediante la movilidad de las personas de una provincia a otra.



En Esmeraldas, el COE cantonal se reunirá hoy. La cita es para ver si se acoge o no la prohibición de circulación vehicular al interior de este cantón.

En Imbabura, el COE provincial también tiene previsto reunirse este día, para definir detalles. Entre ellos, las estrategias que usará la Policía Nacional para vigilar que la restricción se cumpla en las carreteras estatales, como la E-35.



En Ibarra, que también puso en marcha la limitación para que los carros circulen en la noche hasta el 26 de abril, el control está cargo de los agentes civiles. La alcaldesa de Ibarra, Andrea Scacco, apoya la medida dispuesta por el COE nacional. Aseguró que aunque se afectan los negocios la salud tiene mayor prioridad.



En Tulcán, Carchi, el manejo del tránsito está en manos de la Policía Nacional. En este cantón, fronterizo con Colombia, no se ha establecido restricción vehicular nocturna.