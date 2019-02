La Resolución 471 sobre intereses a tarjetas de crédito fue derogada

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador informó, la madrugada de este jueves 7 de febrero del 2019, que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió derogar la resolución 471, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito.

Durante la reunión, los miembros de la Junta revisaron el pedido del superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, para dejar sin efecto la norma. El organismo se reunió la noche del miércoles 6 de febrero, desde las 21:30.



El delegado del Presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión el cálculo de los intereses para el período de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con que se efectuaba antes de la resolución 471.



Con ello, el interés que se cobra por hacer los pagos mínimos por consumos corrientes con la tarjeta de crédito ya no se calculará desde cuando se hizo la compra, sino desde la fecha de corte.



Lo mismo ocurrirá cuando se trate de consumos con períodos de gracia. Desde ahora si una persona no cancela la cuota, una vez que termine el período de gracia, los intereses se calcularán desde la fecha de corte y no desde cuando se hizo la compra.



El presidente Lenín Moreno dijo que solicitó "a la Junta Monetaria que dejara sin efecto la Resolución 471. No vamos a permitir el cobro de intereses adicionales a la ciudadanía".