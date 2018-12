Reservas internacionales, en el nivel más bajo del 2018

LEA TAMBIÉN

Las reservas internacionales (RI), que son las divisas que respaldan el dinero que circula en el país, cayeron al nivel más bajo en lo que va del 2018, de acuerdo con el último boletín semanal del Banco Central del Ecuador (BCE).

El reporte indica que las RI se ubicaron hasta el 30 de noviembre en USD 2 382,2 millones; esto es, una reducción de 12,7% en relación a octubre.



De acuerdo con la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), las RI actualmente cubren solo el 82% de los depósitos que tienen los bancos privados en el BCE, que ascienden a USD 2 914 millones.



En octubre, la cobertura era del 102% y en enero, del 200%.



Julio José Prado, presidente de Asobanca, señala que preocupa que las RI hayan caído y que, transcurridos los primeros días de diciembre, no cubran la totalidad de los recursos bancarios depositados en el Banco Central.



Prado señala que diciembre es un mes de alto consumo y demanda de efectivo, por lo que en reuniones con autoridades del frente económico solicitaron que se tomen acciones emergentes para que las reservas crezcan en por lo menos USD 3 000 millones.



Según Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, el Gobierno está trabajando en una línea de contingencia para las reservas, que se concretaría antes de que finalice el año, con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Precisó que la operación no contemplaría garantía en oro.



“Son recursos que sirven para fortalecer las reservas, tomando en cuenta las demandas de efectivo que normalmente están asociadas a la temporalidad de cierre de año”, mencionó.



El Viceministro explicó que sin contar con esta línea de contingencia del FLAR, en lo que queda del año se esperan desembolsos por alrededor de USD 2 000 millones.



Precisó que 1 000 millones vendrán de deuda externa con bancos comerciales, multilaterales y de un crédito con el banco CDB, que el Gobierno espera concretar en la visita oficial a China, que el presidente Moreno comenzó este martes 11 de diciembre del 2018.



Este Diario conoció que el monto del crédito con este ente sería de USD 5 00 millones.



Miguel Ricaurte, economista jefe del Banco Itaú y exrepresentante de Chile ante el FMI, explica que el nivel de las RI depende principalmente de la emisión de deuda externa.



Con el alza del indicador de riesgo país, Ecuador no ha podido emitir deuda en bonos desde enero pasado.



Según Ricaurte, lo que más inquieta en torno a la caída de las RI es que en diciembre y a inicios del próximo año, los pagos de amortizaciones de deuda y de intereses serán una presión para las reservas, pues de esa cuenta sale el dinero para cumplir con esos compromisos.



“El Central puede hacer movimientos internos en el caso de la cobertura de los depósitos bancarios. Por ejemplo, puede emitir Certificados de Tesorería (Cetes), pero a los acreedores externos sí hay que pagarles en efectivo”, dijo.



Para Carrillo, este mes el Fisco hará nuevas emisiones de Cetes, pero no precisó el monto. Estos papeles son de corto plazo y no son deuda.



José Orellana, socio de BizBroker y Plan A Consulting, explica que organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomiendan que un país tenga en sus reservas el triple del valor que requiere para pagar importaciones en este mes.



En el caso de Ecuador eso equivaldría a un monto de USD 5 500 millones. Un bajo nivel de reservas eleva la percepción de riesgo que tienen los inversionistas y complica aún más el acceso a financiamiento barato. “Así las cosas todo va a depender de lo que se pueda conseguir con China”.



Viaje a China



En el viaje a China, Ecuador busca abrir mercado para exportación de nuevos productos, como pitahaya, quinua y productos lácteos.



Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, se reunió ayer e con los directivos de Aduanas de China y con el Instituto Fitosanitario y de Cuarentena de ese país.



Detalló que China confirmó que enviará un equipo técnico para dar seguimiento a visitas técnicas al banano ecuatoriano. Además, se dialogó sobre el registro de empresas ecuatorianas para exportar más productos a ese país.