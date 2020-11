El requisito de prueba PCR para viajeros que ingresan a Colombia se eliminó

Las autoridades colombianas anunciaron este miércoles 4 de noviembre del 2020 que ya no exigirán una prueba PCR de covid-19 a los viajeros que deseen ingresar al país por vía aérea, como lo habían estipulado el mes pasado cuando se reanudaron los vuelos internacionales, informaron fuentes oficiales.

"Los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al covid-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig", expresó el director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño.



La medida eliminada estipulaba que los viajeros que desearan ingresar al país tenían que presentar a su llegada una prueba PCR negativa que le hubiesen realizado con hasta 96 horas de anticipación.



En ese sentido, Fernández explicó a través de la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (Prass) se hará seguimiento a todos los pasajeros que ingresen a Colombia y que las aerolíneas deberán informar a los viajeros que al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador, Secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó la decisión como "un error y un riesgo innecesario".



"No se reactiva el transporte aéreo ni el turismo trayendo indiscriminadamente pasajeros sintomáticos y contagiados. Echa a perder esfuerzos que deben mantenerse y sostenerse en el cuidado y manejo de la pandemia en Bogotá y Colombia", dijo la funcionaria en Twitter.



El Gobierno colombiano autorizó la reapertura gradual de vuelos internacionales a partir del 21 de septiembre, tras una suspensión de casi seis meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia.



El Ministerio de Salud de Colombia informó este miércoles 4 que el total de contagios en el país asciende a 1 108 084, mientras que los decesos suman 32 013.



Nuevo día sin IVA



Por otra parte, el presidente Iván Duque anunció que el próximo 21 de noviembre se realizará un nuevo "Día sin IVA", decretado por el Gobierno para estimular la economía y que ya tuvo dos jornadas los pasados 19 de junio y 3 de julio, la primera de ellas marcada por las aglomeraciones.



"Nosotros vamos a garantizar que ese sábado 21 de noviembre la venta presencial de electrodomésticos y televisores, de algunos de esos equipos, no se realice, sino que se adelante virtualmente", dijo Duque en "Prevención y Acción", el programa diario de televisión en el que el mandatario anuncia las medidas de su Gobierno para contener la pandemia.



El Mandatario señaló que en las primeras dos jornadas sin IVA las ventas totales superaron los nueve billones de pesos (unos USD 2 358 millones).



"Hemos tomado, como Gobierno, medidas que son importantes para madrugarle a la Navidad y, al mismo tiempo, darle impulso a la economía colombiana y a la generación de empleo y apoyar a la micro, pequeña, mediana y gran empresa", explicó.



El impacto del cierre de casi todos los sectores comerciales desde marzo, cuando comenzó la cuarentena, obligó al Gobierno a abrir gradualmente la economía a finales de abril cuando el país solo completaba un mes de la cuarentena estricta declarada desde el 25 de marzo.



Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en agosto pasado fue del 16,8%, un aumento de seis puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en ese periodo Colombia también registró la mayor caída entre los países de la OCDE, de 2,2 puntos porcentuales.