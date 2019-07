Cientos de miles exigen renuncia del gobernador de Puerto Rico en décimo día de protestas

LEA TAMBIÉN

Cientos de miles de personas marchan este lunes para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el décimo día de protestas acicateadas por artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente a raíz del llamado “chatgate”.

Los manifestantes ocuparon desde la mañana el expreso Las Américas -la principal avenida de San Juan-, en la mayor manifestación contra Rosselló desde que comenzaron las protestas hace 10 días.



El gobernador enfrenta pedidos de renuncia por la filtración de un polémico chat y por los casos de corrupción de los que la fiscalía acusa a exfuncionarios de su gobierno.



Los cantantes puertorriqueños Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente) llegaron a la marcha sobre la plataforma de un camión de carga, junto a sus colegas Olga Tañón, Kany García y Tommy Torres, entre otros artistas.



Encabezando la procesión, Martin ondeaba una bandera del orgullo gay.



El cantante de Livin' la vida loca es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual, que él hizo pública en 2010.



“El pueblo te lo pide, has jugado con los sentimientos, has jugado con la salud mental del pueblo”, dijo el artista en el podio, dirigiéndose a Rosselló bajo el fuerte aguacero que sorprendió a mediodía a los manifestantes, luego de una mañana clara y calurosa.



“¡Seguimos mañana, y vamos a seguir hasta que se vaya, porque Puerto Rico se respeta, puñeta!”, prometió Residente a la muchedumbre.



“No es suficiente”



Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.



“Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado”, dijo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.



Pero esto no bastó para los manifestantes, descontentos por la filtración del chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres compartían mensajes considerados obscenos, misóginos y homofóbicos por sus críticos.



“No es suficiente. Debe entregar el poder a los nuevos líderes”, comentó Isham Rodríguez, de 36 años, golpeando una cacerola en la marcha.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la oportunidad de criticar al gobernador, con quien ya se había enfrentado verbalmente porque cuestionaba el manejo de los fondos federales adjudicados por Washington para la recuperación del huracán.



“Yo soy lo mejor que le ha ocurrido a Puerto Rico porque hicimos un gran trabajo”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Es un terrible gobernador”.



Artistas puertorriqueños, presentes



“No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo”, dijo Residente en su Instagram, respondiendo el domingo al anuncio del gobernador de que no renunciará.



“Es por toda la corrupción que hay detrás de ti (...) Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien”, acusó el exintegrante de Calle 13.



El trapero Bad Bunny, que daba una gira en Europa, decidió poner en pausa su carrera y llegó este lunes a San Juan. “¿No te vas a quitar? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!”, escribió en Twitter.

También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera, el actor Benicio del Toro y los músicos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee y Luis Fonsi, entre otros.



Fonsi, el cantante de Despacito, dijo en Lima a Telemundo que “hoy es un día histórico”. “El pueblo está diciendo ya basta, estamos cansados”, comentó.



En uno de los mensajes del chat, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3 000 muertos según el balance oficial, y más de 4 600 según un estudio de la Universidad de Harvard.



A ello se suma que, el 10 de julio, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar más de USD 15 millones de fondos federales para la recuperación tras el peor huracán en un siglo, que tuvo a buena parte de su población casi un año sin electricidad.



Una manifestante este lunes llevaba un cartel que decía “Ojalá nuestros 4 645 muertos te jalen las patas #RickyRenuncia” .



Antes del huracán, Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017 y provocó -sumado a María- el éxodo del 4% de su población, que ahora es de 3,2 millones.