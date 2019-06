Relación de Pamela Martínez y Odebrecht era cercana

LEA TAMBIÉN

La correspondencia entre Pamela Martínez y Odebrecht arroja pistas de una relación estrecha entre ellos. Por ejemplo, en octubre del 2015, la exasesora de Rafael Correa invitó al entonces representante de Odebrecht en Ecuador, Geraldo Pereira de Sousa, a la presentación de su libro. “Estimado Geraldo, tengo el gusto de participarte que efectuaré la presentación de mi libro… pese a la distancia quiero compartir el acontecimiento contigo”.

Esos nexos ahora son investigados por la Fiscalía General.

Martínez, quien se encuentra detenida, fue citada para mañana 11 de junio del 2019 para que amplíe su versión en la Fiscalía. En una primera declaración ya reveló pistas sobre esa relación.



Dijo que en el 2013, el entonces vicepresidente Jorge Glas le comentó que en unos días recibiría un paquete y que debería dárselo a Alexis Mera.

“Efectivamente, días después llegó un señor que se identificó como Geraldo Pereira de Sousa, que tiempo después me enteré que era funcionario de Odebrecht. Me entregó unos sobres con dinero”, dijo Martínez en la Fiscalía.



En sus correos hay más información. El 30 de julio del 2013, Pereira de Sousa le envió una carta, cuyo asunto decía: “Confirmación de transferencia a Nexo Global”.



En este se adjuntaba un detalle de esa transacción. Se explica que se trata de un “pago a terceros” por USD 20 320.



Nexo Global es una compañía vinculada a Martínez. Allí laboran sus familiares y actualmente es investigada como persona jurídica por supuesta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

La teoría de la Fiscalía es que Martínez recibió dinero de Odebrecht y lo usó para cubrir gastos de campañas de A. País. Ella dijo que los fondos los entregó a otros exfuncionarios. Están procesados el exsecretario jurídico del correísmo, Alexis Mera, y la exministra María de los Ángeles Duarte.

La fiscal General, Diana Salazar, solicitará la versión de Pereira de Sousa, para incluirla como evidencia en el proceso junto con los cuadernos de Martínez y sus archivos digitales que serán extraídos de las computadoras incautadas.



En las comunicaciones también hay correos que aluden a procesos judiciales que se tramitaban en la Corte Constitucional (CC). En septiembre del 2014, un año antes de que Martínez se convirtiera en jueza de ese ente, el directivo de Odebrecht le envió un correo denominado: “Boleta Corte Constitucional Aepiva 2005”.



Martínez pregunta a otros funcionarios sobre este caso y le explican que se trata de una Acción Extraordinaria de Protección sobre un juicio.



El 20 de abril del 2013, Pereira de Sousa ya le había mencionado a Martínez sobre este expediente. Incluso le envió un escrito de cuatro páginas en el que le explica por qué la CC debe ordenar una medida cautelar para impedir un fallo en contra de Odebrecht.



En el comunicado se lee: “Si se permite la ejecución del fallo… significaría que la empresa saldría de la lista blanca del SRI… Lo anterior trae como efecto que la Incop debería eliminar de la lista de proveedores del Estado a la constructora”.



En otros correos se habla de contratos de Odebrecht con terceras personas, pero previo conocimiento de Martínez. Es el caso del 21 de febrero de 2013, Laura Terán, asistente de Martínez, ahora detenida, envía un comunicado a un empresario y dice: “Por instrucción de la doctora Pamela Martínez, cumplo en enviarle la siguiente información…”.



En esta comunicación se adjuntan los datos de la empresa Odebrecht como su dirección y teléfonos en Quito.



Un mes después, el empresario señalado en el correo le envió un mensaje a Pereira de Sousa con copia a Pamela Martínez que decía: “Estimado Geraldo: …hice las correcciones al borrador del contrato en lo referente a los servicios, pero no hice el cambio del representante legal ni del valor mensual, por lo que te pido que lo hagas. La próxima semana debo ir a Quito y podríamos aprovechar para firmarlo si estás de acuerdo, confírmamelo…”.



El empresario que elabora el contrato está relacionado con Jimmy Salazar, esposo de Martínez. El 13 de marzo del 2018, el esposo publicó en su cuenta de Twitter la directriz de su movimiento político Justicia Social. Allí figura el empresario como Director Ejecutivo Nacional.

En los correos intercambiados en el 2013 se evidencia cómo Odebrecht pagó a Martínez un viaje a Brasil e incluso aportó económicamente para su fiesta de cumpleaños.