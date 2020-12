Regulador farmacéutico europeo dice que fue objeto de un ciberataque

El regulador de medicamentos de Europa dijo el miércoles 9 de diciembre que fue el objetivo de un ciberataque y que estaba investigando el incidente con la ayuda de la policía.

La Agencia Europea de Medicamentos, responsable de evaluar y aprobar los medicamentos, dispositivos médicos y vacunas para la Unión Europea, no dio más detalles sobre el ataque.



"La EMA no puede proporcionar más detalles mientras la investigación esté en curso. Más información estará disponible a su debido tiempo", dijo en un comunicado.



No quedó claro inmediatamente cuándo o cómo tuvo lugar el ataque, quién fue el responsable o qué datos, si los hubo, se vieron comprometidos.



Pero los intentos de piratería contra organizaciones médicas y de salud se han intensificado durante la pandemia de covid-19, ya que los atacantes, desde espías respaldados por estados hasta ciberdelincuentes, tratan de obtener información sobre el brote.



Reuters ha documentado previamente cómo hackers vinculados a Corea del Norte, Irán, Vietnam, China y Rusia han sido acusados en distintas ocasiones de intentar robar información sobre el virus y sus posibles tratamientos.