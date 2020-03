Reglamentación de primarias es prioridad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) “no modificará ningún reglamento para beneficiar” a una determinada candidatura. Así inició Diana Atamaint, presidenta del organismo, una intervención pública, acompañada del consejero de mayoría, José Cabrera.

Las autoridades explicaron el procedimiento de inscripción de candidaturas y los alcances de la reforma electoral que regirá los comicios presidenciales y legislativos del próximo 7 de febrero del 2021.



Una de las modificaciones es la obligatoriedad que tienen los partidos y movimientos de realizar elecciones primarias para designar a los candidatos que inscribirán en el CNE. Todas las tiendas políticas deben hacerlo de forma simultánea, durante dos semanas.



Por ello, las autoridades consideran “prioritario” actualizar el reglamento de los procesos de democracia interna.



Este tema se vio envuelto en polémica ante la posibilidad de que el expresidente, Rafael Correa, quien fue acusado por la Fiscalía en el caso Sobornos pueda inscribir una eventual candidatura.



La segunda prioridad tiene que ver con el padrón pasivo. Se debe normar la nómina alterna, en la que se incluirá a las personas que no han sufragado en los cuatro últimos procesos electorales. El objetivo es depurar y “transparentar” el registro de votantes.



El proceso de calificación de candidatos tiene dos fases, apuntó Atamaint. La primera es a través de elecciones primarias en cada tienda política.

El artículo 9 del actual Reglamento de Democracia Interna reza que el candidato debe cumplir este requisito de forma personal e indelegable, aceptando su nominación con un formulario. El acto debe ser validado por el CNE.

El vicepresidente, Enrique Pita, habló con la Comisión de Diálogo y Mediación, que ofreció su apoyo para que los vocales superen sus diferencias. Foto: Cortesía

Sin embargo, la Presidenta indicó que el actual reglamento no especifica si las primarias se deben efectuar en Ecuador o si es posible realizarlas en las circunscripciones del exterior.



“Eso depende del estatuto de cada organización política. Si las organizaciones deciden hacer sus primarias en el exterior, habrá delegados del CNE para que validen el proceso”, dijo.



Cabrera manifestó: “Ningún reglamento puede contradecir o ir más allá de la norma”.



Atamaint hizo una “convocatoria abierta” para aportar en la construcción de los reglamentos. Incluso habló de conformar veedurías, para que sigan de cerca el proceso.

La que ya se pronunció al respecto fue la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, encargada de tramitar las reformas al Código de la Democracia.

A través de un comunicado, los legisladores de esa mesa legislativa adelantaron que estarán “vigilantes” de la reglamentación que elabore el Consejo Nacional Electoral.



Una vez designados los cuadros en elecciones primarias, la segunda parte del proceso es la inscripción de candidaturas en las 24 juntas provinciales electorales del CNE.



En el caso de aspirantes a legisladores por el exterior, también pueden hacerlo en los consulados fuera del país.



Esta etapa está regulada por el artículo 100 de la Ley Electoral, que no fue modificada en el paquete de reformas que rige desde el 3 de febrero.

La norma establece que la inscripción de candidatos ante el CNE se realice a través del director nacional del partido político, representante legal del movimiento o quien tenga esas facultades legales.



El Ejecutivo, a través del veto a la reforma, planteó que los residentes en el exterior presenten su candidatura personalmente. Pero el Pleno no dio paso a esa propuesta, debido a que no formó parte del debate legislativo. Además, contenía errores de procedimiento.



Atamaint ofreció convocar este viernes 6 de marzo del 2020 a sesión para aprobar el calendario de las elecciones.



Tras este anuncio, Cabrera recibió a la denominada Comisión de Diálogo y Mediación, que ofreció su contingente para “crear un ambiente de confianza en el CNE”, con el objetivo de mitigar la baja credibilidad del organismo y la división entre sus autoridades.

Francisco Rocha, representante de la agrupación, dijo que percibió una actitud positiva en los encuentros que mantuvieron con Cabrera y con el vicepresidente, Enrique Pita. El lunes se prevé una reunión con Diana Atamaint.



La idea, según Rocha, es lograr un consenso a través de una reunión general, en la que los vocales establezcan los temas que podrían requerir acompañamiento para que los comicios avancen con transparencia. El consejero Luis Verdesoto, desde Guayaquil, indicó que respalda la iniciativa.

Cabrera y Atamaint dijeron que el CNE “es una institución de puertas abiertas” y descartaron renunciar a sus cargos, como lo planteó días atrás el bloque de minoría.