Registro Oficial alista el suplemento para que rija el alza de gasolina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El único pendiente para que rija el nuevo precio de la gasolina extra y ecopaís es que esta decisión se publique en el Registro Oficial. Hugo del Pozo, director de la entidad, aseguró que todo el equipo trabaja en la redacción del suplemento 394 y que, antes del medio día de hoy, 26 de diciembre del 2018, se espera ya esté listo.

Los precios de ambos tipos de combustible pasarán de USD 1,48 a USD 1,85 por galón. El Decreto fue emitido por el presidente Lenín Moreno el 21 de diciembre de 2018 y es parte de las medidas económicas incluidas en la Pro forma 2019.



En la estación de la gasolinera de marca Petroecuador, ubicada en la Av. Amazonas y Eloy Alfaro, los precios aún se mantenían a las 07:30 de este 26 de diciembre.



El aumento de 37 centavos ha generado diversos comentarios. Marianela Ramírez, por ejemplo, dijo que lo ideal hubiese sido que ese incremento se dé el próximo año y que esté acompañado con el alza al Salario Básico Unificado (SBU).



Daniel Rubio, en cambio, cree que la eliminación de los subsidios no es mala idea, siempre y cuando también se bajen los impuestos.



Sin embargo, el subsidio no regirá para todos los vehículos, ya que según se dispone en el decreto, los propietarios de transporte público y comercial accederán a un cupo mensual con el precio anterior, de USD 1,48.



Esta no es la primera vez que ocurre una variación en los costos, en agosto pasado la gasolina súper subió a USD 2,98, luego de haber estado entre USD 2,10 y USD 2,32.