Las reformas a la LOC aún no cuentan con su reglamento

En seis días, la Superintendencia de Comunicación (Supercom) dejará de existir oficialmente. Esta es una de las disposiciones que entraron en vigencia tras la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Pero desde el 20 de febrero, cuando la normativa se publicó en el Registro Oficial, han pasado 155 días y aún no se ha emitido el reglamento para su aplicación. La Constitución, en su artículo 147, establece que el Ejecutivo tiene la atribución de “expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración”.



Este reglamento viabilizará la aplicación de las reformas a la LOC y también normará la ejecución de los procesos que desde el 1 de agosto cumplirá el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, que reemplazó al Cordicom.



Entretanto, aún está en vigencia el anterior reglamento de la Ley en todo aquello que no se oponga a las reformas aprobadas en el Legislativo.



El asambleísta Jorge Corozo (AP), quien encabezó la Comisión de Derechos Colectivos cuando se aprobaron las reformas legales, señaló que el proceso de liquidación de la Supercom se efectuó acorde con los plazos y respetando lo que dispuso la LOC.



Según datos de Supercom, las seis intendencias zonales ya fueron cerradas. Cerca de 48 funcionarios de la sede matriz permanecerán en sus cargos hasta el 31 de julio, cuando este organismo desaparecerá de la Estructura del Estado.



En estos días se finiquitará el traspaso del edificio en el que funcionó el ente. El predio será ocupado desde agosto por el nuevo Consejo de Regulación.

​

Además, se concretará la entrega del equipo de monitoreo Videoma, con el que esa Superintendencia sancionó a medios de comunicación.

​

“El proceso se ha llevado con normalidad , no hay quejas y se han cumplido las disposiciones transitorias que aprobamos”, indicó Corozo.



César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, considera que el cierre de la Supercom, tras seis años de existencia, es un avance en materia de derechos. Recordó que ese ente aplicó sanciones “con discrecionalidad”, sobre todo a medios privados.



En cuanto al reglamento de la LOC, el asambleísta Corozo espera que sea remitido por el Ejecutivo lo más pronto posible, para “contar con una Ley completa”.



Ulloa, en cambio, cree que mientras no se entregue el reglamento “existirá un vacío”.



Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aún no se detalla la fecha de entrega del reglamento de reformas a la LOC, que debe entrar en vigencia por Decreto.



Otro tema pendiente es la conformación del Pleno del Consejo de Regulación, que lo integran cinco miembros.



Por ahora está en funciones el delegado del presidente de la República, Galo Cevallos, quien además preside esa entidad. También nombraron a sus representantes los Consejos Nacionales de Igualdad y de Educación Superior.

​

Aún resta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designen a sus delegados al Pleno.



El Consejo de Regulación requiere del nuevo reglamento de la LOC para tramitar las solicitudes de informes técnicos de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito. Según la normativa, estos informes no serán vinculantes y podrán ser solicitados por la ciudadanía o por entidades del sector público.



Según Galo Cevallos, la metodología que se aplicará para el monitoreo no tendrá una orientación sancionadora y se apoyará en la academia.



En la Asamblea también está pendiente el debate de una propuesta para derogar el artículo cinco de la LOC, que cataloga a la comunicación como un servicio público. El proyecto fue remitido por el Ejecutivo en febrero pasado.



Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, cree que el nuevo reglamento de la LOC debería promulgarse una vez que se resuelva el tema del artículo cinco, para que se empate con los procesos del nuevo Consejo de Regulación.



Cronología

​

17/6/2013



La Asamblea Nacional, con mayoría correísta, aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, en la que se introdujo la figura de una Superintedencia sancionatoria.



18/12/2018



La Legislatura aprobó el proyecto de reformas a la LOC, en el que se eliminó a la Supercom. Las multas y procesos de coactiva fueron condonados.



21/2/2019



Se inició el plazo de 180 días para liquidar a la Supercom y a sus seis intendencias zonales. Para el proceso de cierre se requirieron USD 480 000.



1/8/2019



La personalidad jurídica de la Supercom se extinguirá el jueves 1 de agosto. Esta instancia aplicó multas a medios de comunicación por casi USD 3 millones.



En contexto

​

El 20 de febrero pasado se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria de Comunicación. Tras la eliminación de la Supercom, el monitoreo de medios pasará al nuevo Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.