‘Si nueva reforma no se aprueba este año, la meta anual baja de USD 500 a 340 millones’, advierte el oficialismo

Fausto Terán, asambleísta de Alianza País, detalló este miércoles 20 de noviembre del 2019 los resultados de la reunión que se efectuó la tarde y noche del martes entre el bloque oficialista y el ministro de Finanzas, Richard Martínez.

El legislador señaló que la cita fue importante porque permitió hacer una revisión artículo por artículo del nuevo texto de reforma económica, que tiene previsto presentar este miércoles el Ejecutivo a la Asamblea.



Terán dio las declaraciones en Radio Centro, donde analizó el nuevo proyecto de Ley con los asambleístas Gabriela Larreategui (SUMA) y Raúl Tello (BADI).



El asambleísta de AP explicó que la nueva iniciativa legal mantendrá la contribución para las empresas que facturen más de USD 1 millón, la eliminación del derecho a deducir gastos personales para quien gane más de USD 100 000 al año, entre otros que fueron consensuados en la comisión.



El déficit fiscal hace urgente y necesaria la aprobación del proyecto, dijo Terán al enfatizar que la brecha el próximo año podría bordear los USD 4 000 millones. “Es como si en la casa tenemos ingresos de 100, pero gastamos 104. El país tiene un hueco fiscal y debemos buscar recursos para cerrarlo”, indicó.

🎙️#VocesEnAcción | "El nuevo poryecto de Ley Urgente Económico tiene menos de 60 artículos, así nos presentó ayer el minsitro de Finanzas, @RichardM_A" legislador @faustoteran65. @LaRadioAsamblea pic.twitter.com/xueJ3JdlZ6 — Noticiero Voces en Acción (@VocesAccion) November 20, 2019

Terán señaló que Finanzas informó que si el proyecto de Ley se aprueba este año generará una recaudación adicional de USD 540 millones, pero si se aprueba el siguiente año la meta bajará a 340 millones.



Esto ocurre porque, según la Ley, el ajuste al impuesto a la renta u otros de carácter anual entran en vigencia en el siguiente ejercicio fiscal.



La asambleísta Gabriela Larreategui (SUMA) explicó ayer que no estaba de acuerdo con el archivo del proyecto anterior, pero cambió su posición porque el texto contenía más de 200 observaciones, la mayoría de las cuales no fueron corregidas en el informe para segundo debate. Tampoco se había coordinado ni consensuado temas nuevos como el ICE a cigarrillos.



Comentó que el texto anterior no contaba con los votos para ser aprobado, con lo cual habría entrado por el Ministerio de la Ley. Para evitar eso, ella votó por negar el texto a fin de que el Ejecutivo pueda enviar un nuevo documento, más consensuado y pulido.

Tello hizo un llamado para que el Gobierno transparente y comunique las cifras de cada una de las medidas, a fin de contar con insumos para ver los beneficios y perjuicios de los ajustes legales. Cuestionó que esos datos no hayan estado claros con la primera iniciativa.